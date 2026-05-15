Po D. Trumpo vizito į Kiniją – V. Putino žingsnis

Pasirengimas tam baigtas ir suderintas, pareiškė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja valstybinė rusų naujienų agentūra TASS.
Vizitas vyks „visiškai netrukus“, sakė jis, tačiau tikslios datos nenurodė. Anot D. Peskovo, „visai visai netrukus“, suderinus su Pekinu, bus paskelbtas bendras pareiškimas.
Prieš tai „South China Morning Post“, remdamasis savo šaltiniais, pranešė, kad vizitas planuojamas gegužės 20 d. Paprašyta komentaro, Kinijos užsienio reikalų ministerija šios datos nepatvirtino.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį po kelių dienų valstybinio vizito Kinijoje grįžta į JAV.
V. Putinas pastarąjį kartą Pekine lankėsi pernai, kai čia kariniu paradu buvo minimos 80-osios Antrojo pasaulinio karo pabaigos metinės.
