Po kilusios įtampos F. Merzas pasikalbėjo telefonu su D. Trumpu

„Mes sutariame: Iranas privalo sėsti prie derybų stalo“, – teigė F. Merzas. Iranas taip pat turi atverti Hormuzo sąsiaurį, ir Teheranas negali turėti branduolinio ginklo.
F. Merzas toliau rašė, kad jis ir D. Trumpas taip pat aptarė taikų sprendimą Ukrainai bei derino pozicijas prieš NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. Šis susitikimas numatytas liepą.
„JAV ir Vokietija yra stiprios partnerės stipriame NATO“, – akcentavo kancleris.
Mano, kad Kinijai paranku prispausti JAV: D. Trumpas padarė vieną klaidą
D. Trumpas lankėsi Kinijoje su valstybiniu vizitu. Pastaruoju metu Irano karas vis labiau temdė Vokietijos ir JAV santykius. V. Merzas teigė, kad JAV leidžiasi žeminamos Irano ir dėl to sulaukė asmeninio D. Trumpo užsipuolimo.
„Jis nesuvokia, apie ką kalba“, – rašė respublikonas savo tinkle „Truth Social“ apie kanclerį. Esą nieko keista, „kad Vokietijai taip blogai einasi – tiek ekonomiškai, tiek kitais atžvilgiais“.
F. Merzas buvo pareiškęs, kad JAV ir Izraelio pradžioje siektas greitas sprendimas Irano kare nepavyko. Jis kaltino JAV neturint strategijos. Prieš tai D. Trumpas kritikavo Vokietiją dėl to, kad šalis nesuteikia pagalbos užtikrinant laivybą naftos prekybai svarbiame Hormuzo sąsiauryje. Irano karas turi ekonominių padarinių ir Vokietijai.
