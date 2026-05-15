Šaltiniai: V. Putinas po Donecko užėmimo ketina žengti žingsnį toliau

Leidinio teigimu, Rusijos karinė vadovybė įtikino V. Putiną, kad kariuomenė iki rudens galės visiškai užimti Donbasą. Pasak „Financial Times“ šaltinių, Maskva ir Kyjivas šiuo metu itin skeptiškai vertina galimybes atnaujinti taikos derybas tarpininkaujant Jungtinėms Amerikos Valstijoms (JAV), net ir pasibaigus karui Artimuosiuose Rytuose.
Šaltiniai teigė, kad V. Putinas vis daugiau dėmesio skiria naujų Ukrainos teritorijų užėmimui. Du su Rusijos vadovu bendravę asmenys, dar du situaciją žinantys šaltiniai bei „Financial Times“ gautas Ukrainos žvalgybos vertinimas nurodo, kad aukščiausioji Rusijos karinė vadovybė įtikino Kremlių dėl galimo Donbaso užėmimo iki rudens.
„Jam pranešama, kad ukrainiečiai patiria sunkumų, jų frontas griūva ir jiems senka žmogiškieji ištekliai“, – sakė vienas iš šaltinių, dalyvaujančių neviešose derybose dėl karo užbaigimo.
„Financial Times“ taip pat rašo, kad V. Putinas vis labiau susitelkia į Donbaso užėmimą, nors ankstesniais karo etapais privačiuose pokalbiuose esą rodė pasirengimą įšaldyti karinius veiksmus dabartinėje fronto linijoje.
„Bandžiau įtikinti jį sustabdyti dabartinėse pozicijose. Tačiau jis vis kartojo: „Ne, aš negaliu sutikti su tokiu kompromisu“, – teigė vienas reguliariai su V. Putinu bendraujantis šaltinis.
Pasak trijų „Financial Times“ pašnekovų, po galimo Donecko srities užėmimo V. Putinas ketina didinti bet kokių paliaubų kainą, išplėsdamas teritorinius reikalavimus. Ukrainos karinės žvalgybos vado pavaduotojas Vadymas Skibickis praėjusį mėnesį leidiniui sakė, kad po Donbaso užėmimo V. Putinas sieks visų Chersono ir Zaporižios sričių perdavimo Rusijai.
Du žmonės, dalyvaujantys užkulisinėse derybose dėl karo pabaigos, „Financial Times“ teigė, kad tikrieji V. Putino tikslai gali būti daug platesni. Jų vertinimu, Kremlius gali siekti kontrolės bent jau visoje kairiakrantėje Ukrainos dalyje, įskaitant Kyjivą ir Odesą.
„Jis neužims Zaporižios, neužims Donbaso, neužims Chersono. Tačiau reikia prisiminti: planas visada buvo užimti Kyjivą. Užduotis iškelta ir ji turi būti įvykdyta“, – sakė vienas šaltinis.
„Financial Times“ pažymi, kad Chersono ir Zaporižios sričių užėmimas Rusijai būtų dar sudėtingesnis uždavinys nei likusios Ukrainos kontroliuojamos Donecko srities dalies okupacija. Chersonas ir Zaporižia yra už Dniepro upės – teritorijose, iš kurių Rusijos pajėgos jau buvo atsitraukusios arba kurių apskritai nekontroliavo.
Tuo metu Kyjive manoma, kad Ukraina tapo mažiau pažeidžiama JAV spaudimui po to, kai Ukrainos pajėgos sustabdė Rusijos puolimą ir sustiprino dronų smūgius Rusijos užnugaryje.
Ukrainos pareigūnai „Financial Times“ teigė manantys, jog derybos faktiškai įstrigo dar vasarį po paskutinio kontakto su Rusija etapo. Jie taip pat išreiškė nusivylimą dėl to, kad Vašingtonui nepavyko priversti V. Putino sušvelninti savo reikalavimų.
„Amerikos pusei nepavyko pasiekti iš Rusijos absoliučiai jokios pažangos. Viskas, ką buvo galima aptarti, jau aptarta“, – sakė vienas Ukrainos pareigūnas.
Praėjusį šeštadienį spaudos konferencijoje po gegužės 9-osios renginių V. Putinas pareiškė, kad, jo manymu, karas artėja prie pabaigos. Tuo pačiu jis pabrėžė, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos turi sutelkti dėmesį į „galutinį priešo sutriuškinimą“.
Sekmadienį Rusijos valstybinės naujienų agentūros paskelbė prezidento padėjėjo Jurijaus Ušakovo pareiškimą. Jis teigė, kad taika būtų įmanoma tik tuo atveju, jei Ukrainos kariuomenė pasitrauktų iš visos Donbaso teritorijos.