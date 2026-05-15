Rusijos okupantai kaimą, kuris buvo visiškai sunaikintas dar iki 2025 metų, bando užimti jau 1,5 tūkst. dienų.
Mūšiai dėl šios Rusijos vadovo Vladimiro Putino „Kartaginos“ vyksta nuo 2022-ųjų. Tai absoliutus pasaulio karo istorijos rekordas: jokia gyvenvietė dar niekada nebuvo ginama taip ilgai.
Kartagina — 700 tūkstančių gyventojų miestas, kuriame kiekvienas namas buvo paverstas tvirtove — atsilaikė apie trejus metus. Maždaug 1 100 dienų.
Leningradas nuo Nacistinės Vokietijos pajėgų Antrajame pasauliniame kare sugebėjo atsilaikyti 872 dienas.
Hugenotų tvirtovė La Rošelis, įamžinta Alexandre’o Dumaso romane „Trys muškietininkai“, priešinosi Rišeljė kariuomenei 14 mėnesių — apie 420 dienų.
Jeruzalė 70 mūsų eros metais prieš Tito legionus išsilaikė 150 dienų. O Mala Tomačka — 1,5 tūkst dienų.
Nė su menkiausia ironijos užuomina Rusijos gynybos ministras šio kaimo užėmimą apibūdino kaip „svarbų žingsnį siekiant specialiosios karinės operacijos tikslų“.
2025 metų vasarą Rusijos kariuomenė puolė jį naudodama šarvuotąją techniką — tai retas reiškinys šiame karo etape. Rudenį, kaip pranešama, per taikos derybas atakos buvo vykdomos prisidengiant JAV vėliava.
Iki 2026 metų vasario dalis kaimo tapo „pilkąja zona“. Visiškai sunaikintas ir negyvenamas kaimas prie Konkos upės krantų dabar visiems laikams įrašytas į karo istorijos vadovėlius.
„Kai kurie didžiausi istorijos miestai krito po apgulčių, trukusių šimtus dienų. Mala Tomačka – mažas Ukrainos kaimas Zaporižios srityje. Prieš plataus masto invaziją jame gyveno vos apie 200 žmonių. Ir vis dėlto „galingoji“ Rusijos kariuomenė jau apie 1 500 dienų puola šį kaimą — tačiau taip ir nesugebėjo jo užimti“, – rašo leidinys „United24“.
