Australijoje ryklys užpuolė vyrą, nukentėjusiojo būklė – kritinė

2026 m. gegužės 16 d. 07:28
Šeštadienį Vakarų Australijoje ryklys užpuolė trisdešimt kelerių metų vyrą, kuris šiuo metu yra „kritinėje“ būklėje, naujienų agentūrai AFP pranešė gelbėjimo tarnybos.
Vakarų Australijos greitosios pagalbos tarnybos atstovas spaudai pranešė, kad incidentas įvyko po 10 val. ryto (02:00 val. Grinvičo laiku) prie Rotnesto salos, esančios netoli Perto miesto.
„Į įvykio vietą atvyko gelbėjimo sraigtasparnis, taip pat policija ir salos gelbėjimo tarnybos“, – pridūrė jis.
Remiantis duomenų apie šių plėšrūnų susidūrimus su žmonėmis baze, nuo 1791 m. Australijoje būta beveik 1,3 tūkst. incidentų, kai žmones užpuolė rykliai, iš kurių daugiau nei 260 baigėsi mirtimi.
Paskutinis mirtinas susidūrimas įvyko sausį, jo metu žuvo 12-metis berniukas, kurį ryklys užpuolė Sidnėjaus uoste.
Šis išpuolis buvo vienas iš keturių, užregistruotų per dvi dienas – dėl to valdžios institucijos buvo priverstos uždaryti dešimtis miesto paplūdimių.
Tai buvo trečias su rykliais susijęs mirties atvejis šiame mieste per pastarąjį laikotarpį.
Mokslininkai mano, kad prie užpuolimų skaičiaus augimo gali prisidėti vis labiau perpildyti vandenys ir kylanti vandenynų temperatūra, kuri, atrodo, daro įtaką ryklių migracijos modeliams.
 
