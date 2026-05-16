Buvęs JK sveikatos apsaugos ministras sieks pakeisti premjerą K. Starmerį

W. Streetingas iš vyriausybės pasitraukė ketvirtadienį ir atsistatydindamas griežtai įvertino K. Starmerio vadovavimą, tačiau jo pavyzdžiu nepasekė joks kitas vyresnysis ministras, o 43-ejų parlamentaras iš karto neinicijavo lyderio rinkimų.
Vėliau tą pačią dieną Didžiojo Mančesterio meras Andy Burnhamas paskelbė apie užmojus tapti parlamentaru, o jei jį lydėtų sėkmė, jis galėtų dalyvauti šiuose rinkimuose.
Nors W. Streetingas dar nepaskelbė, kad pradėjo oficialų lyderio pakeitimo procesą, politikas patvirtino, jog sieks pakeisti K. Starmerį ir tapti nauju centro kairiosios Leiboristų partijos lyderiu. Tas, kas vadovauja valdančiajai partijai, kuri turi didelę daugumą JK parlamente, automatiškai tampa ministru pirmininku.
„Mums reikia tikrų rinkimų, kuriuose dalyvautų geriausi kandidatai, ir aš kandidatuosiu“, – šeštadienį sakydamas kalbą klausimų ir atsakymų sesijoje Londone vykusiame ekspertų grupės renginyje pareiškė W. Streetingas.
Paaiškindamas, kodėl rinkimai nebuvo oficialiai inicijuoti, W. Streetingas, kuris yra iš leiboristų dešiniojo sparno, nurodė norintis, kad „visi kandidatai (…) būtų aikštėje“.
„Jei būtume skubėję ir nesuteikę Andy galimybės kandidatuoti, naujasis lyderis, nesvarbu, ar tai būčiau aš, ar kas nors kitas, nebūtų teisėtas“, – pažymėjo jis.
Leiboristų partijos lyderio rinkimai gali būti inicijuojami, jei 81 jos parlamentaras – 20 proc. partijos atstovų parlamente – oficialiai pareiškia paramą kandidatui, metančiam iššūkį K. Starmeriui, ir pateikia reikiamus dokumentus.
K. Starmeris, kaip dabartinis lyderis, būtų automatiškai įtrauktas į balsalapius, jei norėtų atremti metamą iššūkį.
Tuomet balsuoti galėtų ne tik parlamentarai, bet ir Leiboristų partijos nariai. Tam, kad kuris nors kandidatas laimėtų, jis turi surinkti 50 proc. balsų.
Leiboristų partijos Nacionalinis vykdomasis komitetas (NEC), kuris atrenka partijos kandidatus, penktadienį pranešė, kad leido A. Burnhamui „dalyvauti kandidatų atrankos procese“ papildomuose rinkimuose Meikerfilde Anglijos šiaurės vakaruose.
Šis konkursas vyks ne anksčiau kaip birželio viduryje, o tai reiškia, kad bet kokie oficialūs lyderio rinkimai greičiausiai būtų rengiami tik po to.
Tokių politinių manevrų imtasi po praėjusią savaitę vykusių vietos valdžios rinkimų, kuriuose Leiboristų partija pasiekė prastus rezultatus. Dėl to keli jaunesnieji ministrai ir dešimtys partijos parlamentarų pareikalavo K. Starmerio trauktis.
