D. Trumpo įspėtas Taivanas pareiškė, kad yra nepriklausoma valstybė

„Taivanas yra suvereni ir nepriklausoma demokratinė valstybė, kuri nėra pavaldi Kinijos Liaudies Respublikai“, – teigiama Taivano užsienio reikalų ministerijos pareiškime.
D. Trumpui užsiminus, kad svarsto JAV ginklų pardavimo Taivanui klausimą, ministerija taip pat pabrėžė, kad Vašingtonas tokiu būdu vykdo savo saugumo įsipareigojimus.
„Kalbant apie JAV ginklų pardavimą Taivanui, tai yra ne tik JAV saugumo įsipareigojimas Taivanui, aiškiai įtvirtintas Santykių su Taivanu įstatyme, bet ir jungtinio atgrasymo nuo regioninių grėsmių priemonė“, – teigė ministerija.
Šie Taivano pareiškimai pasirodė kitą dieną po to, kai D. Trumpas baigė vizitą Pekine, kur Kinijos prezidentas Xi Jinpingas primygtinai paragino jį neremti savarankiškai valdomos salos, kurią Kinija laiko savo teritorijos dalimi.