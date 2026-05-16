PasaulisĮvykiai

D. Trumpo įspėtas Taivanas pareiškė, kad yra nepriklausoma valstybė

2026 m. gegužės 16 d. 08:20
Praėjus vos keletui valandų po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo Taivaną oficialiai neskelbti nepriklausomybės, šeštadienį ši demokratinė sala pareiškė esanti „nepriklausoma“ valstybė.
Daugiau nuotraukų (3)
„Taivanas yra suvereni ir nepriklausoma demokratinė valstybė, kuri nėra pavaldi Kinijos Liaudies Respublikai“, – teigiama Taivano užsienio reikalų ministerijos pareiškime.
D. Trumpui užsiminus, kad svarsto JAV ginklų pardavimo Taivanui klausimą, ministerija taip pat pabrėžė, kad Vašingtonas tokiu būdu vykdo savo saugumo įsipareigojimus.
„Kalbant apie JAV ginklų pardavimą Taivanui, tai yra ne tik JAV saugumo įsipareigojimas Taivanui, aiškiai įtvirtintas Santykių su Taivanu įstatyme, bet ir jungtinio atgrasymo nuo regioninių grėsmių priemonė“, – teigė ministerija.
Susiję straipsniai
Po D. Trumpo vizito į Kiniją – V. Putino žingsnis

Po D. Trumpo vizito į Kiniją – V. Putino žingsnis

D. Trumpas teigia, kad „neprisiėmė jokių įsipareigojimų“ Taivano klausimu

D. Trumpas teigia, kad „neprisiėmė jokių įsipareigojimų“ Taivano klausimu

Po kilusios įtampos F. Merzas pasikalbėjo telefonu su D. Trumpu

Po kilusios įtampos F. Merzas pasikalbėjo telefonu su D. Trumpu

Šie Taivano pareiškimai pasirodė kitą dieną po to, kai D. Trumpas baigė vizitą Pekine, kur Kinijos prezidentas Xi Jinpingas primygtinai paragino jį neremti savarankiškai valdomos salos, kurią Kinija laiko savo teritorijos dalimi.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)TaivanasJAV

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.