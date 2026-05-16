Drama Italijoje: į pėsčiuosius įsirėžęs vairuotojas pasirodė su peiliu rankoje

2026 m. gegužės 16 d. 21:37
Šeštadienį Šiaurės Italijos Modenos mieste vairuotojas sužeidė septynis žmones, du iš jų sunkiai, kai užvažiavo ant šaligatvio ir tuomet išlipo iš automobilio galimai laikydamas peilį, pranešė šio miesto meras.
Remiantis liudininkų pasakojimais, į ketvirtą dešimtį įkopęs vairuotojas, regis, „taikėsi į šaligatvį, trenkėsi į dviratį, tada partrenkė moterį, kuri buvo sunkiai sužeista, jai sutraiškytos abi kojos“, vietos žiniasklaidai ir naujienų agentūrai ANSA sakė Modenos meras Massimo Mezzetti.
„Jis buvo pastebėtas su peiliu rankoje, bet jis nieko nesubadė“, – teigė meras ir kartu pridūrė, kad incidento aplinkybės vis dar neaiškios.
„Turime išsiaiškinti, kas slypi už šio poelgio. Bet tai buvo dramatiškas įvykis. Esu giliai sukrėstas. Kad ir kas tai buvo, tai buvo labai rimta. Jei paaiškėtų, kad tai buvo išpuolis, viskas būtų dar rimčiau“, – nurodė M. Mezzetti.
