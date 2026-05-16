Latvijos laikinąją vyriausybę pavesta formuoti opozicijos įstatymų leidėjui

46-erių buvęs verslininkas A. Kulbergas, kurį vietos žiniasklaida laiko „pragmatišku“, sakė, kad tikisi suburti „išplėstą koaliciją“, kuri valdytų šalį iki parlamento rinkimų spalio 3 d.
„Prezidentas davė man 10 dienų“, – žurnalistams teigė jis.
Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silinia ketvirtadienį atsistatydino, kai viena jos koalicijai priklausiusi partija atšaukė paramą, nes E. Silinia nušalino savo gynybos ministrą, kuris yra tos partijos narys.
Susiję straipsniai
Prieš atleisdama ministrą ji pareiškė, kad Latvijos antidroninė gynyba nebuvo pakankamai greitai dislokuota, jog atremtų du atklydusius Ukrainos puolamuosius bepiločius orlaivius, kurie tikriausiai nukrypo nuo kurso dėl Rusijos trikdymo priemonių.
Prezidentas Edgaras Rinkevičius nusprendė pasirinkti A. Kulbergą po susitikimo su visų parlamentinių partijų atstovais. Jis šeštadienį žurnalistams nurodė, kad pakvietė A. Kulbergą suformuoti vyriausybę.
Jei A. Kulbergas įvykdytų šią užduotį, ministrų kabineto sudėtį dar turėtų patvirtinti parlamentas.
Vykstant Maskvos invazijai į Ukrainą, Latvijoje sudužo keli Rusijos ir Ukrainos bepiločiai orlaiviai, kurie sukėlė visuomenės susirūpinimą.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, trečiadienį pasikalbėjęs su E. Rinkevičiumi Rumunijoje vykusiame viršūnių susitikime, pareiškė, kad išsiųs Ukrainos ekspertus į Latviją, kurie padės jai sustiprinti savo oro gynybą.
LatvijaEdgaras RinkevičiusVyriausybė
Rodyti daugiau žymių