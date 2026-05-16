Tragedija Maldyvuose: ieškodamas dingusių italų žuvo naras gelbėtojas

Pasak pareigūnų, Maldyvų nacionalinės gynybos pajėgų (MNDF) komandos jau trečią dieną ieškojo italų, kurie ketvirtadienį išplaukė nardyti ir negrįžo.
Tą pačią dieną buvo rastas vieno iš penkių dingusiųjų kūnas.
Nepaisant blogų oro sąlygų, paieškos operacijos vykdomos toliau.
„Vyresnysis seržantas Mohamedas Mahudhy iškilęs į paviršių per paieškos operaciją buvo nugabentas į ligoninę kritinės būklės, tačiau mirė, kol jam buvo teikiama medicininė pagalba“, – teigiama MNDF pranešime.
Šeštadienį Maldyvai sustabdė prabangaus laivo, iš kurio nardė italai, veiklos licenciją.
Genujos universitetas pranešė, kad tarp žuvusiųjų buvo jūrų biologijos profesorė, jos dukra ir du jauni mokslininkai.
Vyriausiasis vyriausybės atstovas spaudai Mohamedas Hussainas Shareefas pranešė, kad pradėtas tyrimas, siekiant išsiaiškinti, kodėl grupė nėrė giliau nei iki oficialiai leidžiamo 30 metrų gylio.
Vieno naro, kurio tapatybė dar nėra viešai atskleista, kūnas buvo rastas urve 60 metrų gylyje.
„Turizmo ir civilinės aviacijos ministerija neribotam laikui sustabdė nardymo laivo „MV Duke of York“ veiklos licenciją, kol bus baigtas gegužės 14 d. Vavu atole įvykusio nardymo incidento tyrimas“, – pranešė ministerija.
„The Duke of York“ – 36 metrų ilgio prabangus laivas, kuriame telpa 25 svečiai.
Italijos užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį patvirtino, kad visi penki jos piliečiai žuvo.
Žemai virš jūros lygio esantys Maldyvai, kuriuos sudaro beveik 1,2 tūkst. mažų koralinių salelių, išsibarsčiusi maždaug 800 kilometrų ruože palei pusiaują Indijos vandenyne, yra prabangus poilsio kurortas, čia mėgsta lankytis nardytojai, dažnai apsistojantys nuošaliuose kurortuose arba nardymo laivuose.
Su nardymu ir vandens sportu susiję nelaimingi atsitikimai šioje Pietų Azijos šalyje yra palyginti reti, nors pastaraisiais metais buvo užregistruota keletas nelaimių, kurių metu žuvo žmonės.