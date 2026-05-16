PasaulisĮvykiai

Tragedija Maldyvuose: ieškodamas dingusių italų žuvo naras gelbėtojas

2026 m. gegužės 16 d. 16:59
Maldyvuose žuvo naras gelbėtojas, ieškojęs keturių italų, nuskendusių per tragiškiausią nardymo nelaimę šios turistų pamėgtos Indijos vandenyno šalies istorijoje, šeštadienį pranešė valdžios institucijos.
Daugiau nuotraukų (1)
Pasak pareigūnų, Maldyvų nacionalinės gynybos pajėgų (MNDF) komandos jau trečią dieną ieškojo italų, kurie ketvirtadienį išplaukė nardyti ir negrįžo.
Tą pačią dieną buvo rastas vieno iš penkių dingusiųjų kūnas.
Nepaisant blogų oro sąlygų, paieškos operacijos vykdomos toliau.
Susiję straipsniai
Pribloškiantis vaizdas Venecijos bienalėje: menininkė nuoga įsitaisė varpe ir „daužėsi“ į jo sieneles

Pribloškiantis vaizdas Venecijos bienalėje: menininkė nuoga įsitaisė varpe ir „daužėsi“ į jo sieneles

Per pirmąsias pontifikato metines popiežius jaučiasi „palaimintas“

Per pirmąsias pontifikato metines popiežius jaučiasi „palaimintas“

Venecijos bienalėje – galinga Latvijos menininkų žinutė

Venecijos bienalėje – galinga Latvijos menininkų žinutė

„Vyresnysis seržantas Mohamedas Mahudhy iškilęs į paviršių per paieškos operaciją buvo nugabentas į ligoninę kritinės būklės, tačiau mirė, kol jam buvo teikiama medicininė pagalba“, – teigiama MNDF pranešime.
Šeštadienį Maldyvai sustabdė prabangaus laivo, iš kurio nardė italai, veiklos licenciją.
Genujos universitetas pranešė, kad tarp žuvusiųjų buvo jūrų biologijos profesorė, jos dukra ir du jauni mokslininkai.
Vyriausiasis vyriausybės atstovas spaudai Mohamedas Hussainas Shareefas pranešė, kad pradėtas tyrimas, siekiant išsiaiškinti, kodėl grupė nėrė giliau nei iki oficialiai leidžiamo 30 metrų gylio.
Vieno naro, kurio tapatybė dar nėra viešai atskleista, kūnas buvo rastas urve 60 metrų gylyje.
„Turizmo ir civilinės aviacijos ministerija neribotam laikui sustabdė nardymo laivo „MV Duke of York“ veiklos licenciją, kol bus baigtas gegužės 14 d. Vavu atole įvykusio nardymo incidento tyrimas“, – pranešė ministerija.
„The Duke of York“ – 36 metrų ilgio prabangus laivas, kuriame telpa 25 svečiai.
Italijos užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį patvirtino, kad visi penki jos piliečiai žuvo.
Žemai virš jūros lygio esantys Maldyvai, kuriuos sudaro beveik 1,2 tūkst. mažų koralinių salelių, išsibarsčiusi maždaug 800 kilometrų ruože palei pusiaują Indijos vandenyne, yra prabangus poilsio kurortas, čia mėgsta lankytis nardytojai, dažnai apsistojantys nuošaliuose kurortuose arba nardymo laivuose.
Su nardymu ir vandens sportu susiję nelaimingi atsitikimai šioje Pietų Azijos šalyje yra palyginti reti, nors pastaraisiais metais buvo užregistruota keletas nelaimių, kurių metu žuvo žmonės.
Maldyvaiitalainaras

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.