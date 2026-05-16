Nelaimė Tailande: mieste traukiniui susidūrus su autobusu, žuvo mažiausiai 8 žmonės

Gaisrininkai ir gelbėtojai aptvėrė avarijos vietą, nuotraukose matyti, kaip sudegusį autobuso kėbulą apžiūrinėja tyrėjai.
Pėstieji buvo nukreipti toliau nuo judrios miesto centro sankryžos, kuria kasdien pravažiuoja dešimtys tūkstančių transporto priemonių.
„Aštuoni žmonės žuvo ir 35 buvo sužeisti“, – naujienų agentūrai AFP pranešė Bankoko policijos viršininkas Urumpornas Koondejsumritas, patikslinęs pirmiau skelbtus sužeistųjų skaičius.
Avarija įvyko anksti popietę. Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizduose matyti, kaip traukinys vidutiniu greičiu artėja prie geležinkelio pervažos, o po to susiduria su autobusu, kuris tuojau pat užsidegė.
„Gaisras jau užgesintas, dabar bandome ištraukti aukų kūnus“, – sakė policijos viršininkas.
Rodosi, liepsnos išplito labai greitai.
„Nesiryžau atsigręžti pažiūrėti, ar yra nukentėjusiųjų“, – valstybinei televizijai „Thai PBS“ pasakojo viena įvykio liudytoja, su dukra buvusi netoli sankryžos.
Tailando ministras pirmininkas Anutinas Charnvirakulas nurodė atlikti šio incidento tyrimą, teigiama jo kanceliarijos pranešime.
Eismo įvykiai, kuriuose žūva žmonės, Tailande yra dažnas reiškinys – šalis nuolat atsiduria pasaulio pavojingiausių kelių sąrašų viršūnėse, o prie to prisideda greičio apribojimų nesilaikymas, vairavimas išgėrus ir nepakankamas teisės aktų vykdymo užtikrinimas.
Sausio mėnesį Tailando šiaurės rytuose ant keleivinio traukinio užgriuvus kranui žuvo 32 žmonės, dar dešimtys buvo sužeista.
2020 m. per krovininio traukinio ir keleivius į religinę ceremoniją vežusio autobuso avariją žuvo 18 žmonių.
Po trejų metų šalies rytuose susidūrus krovininiam traukiniui ir geležinkelio pervažą kirsti mėginusiam pikapui žuvo aštuoni žmonės.