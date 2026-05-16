Parodė, kur karaliavo V. Orbanas su savo ministrais: prabanga atima žadą

Prabangos ir turto mastą pastatų viduje socialiniuose tinkluose parodė ministras pirmininkas Peteris Magyaras.
Naujasis Vengrijos premjeras pradėjo savo „atsiskaitymą“, atskleisdamas tai, kas anksčiau buvo slepiama už uždarų ministerijų durų. Tiesioginės transliacijos metu jis vengrams parodė prabangiai įrengtus valdžios pastatų interjerus.
Pirmadienio vakarą P. Magyaras pasirodė V. Orbano vyriausybės būstinėje – Karmelitų rūmuose Budapešte, esančiuose ant Pilies kalvos.
Tiesioginės transliacijos metu vengrai galėjo pamatyti prabangų premjero rezidencijos interjerą: trijų aukštų biblioteką, apšviestą sodą, daugybę meno kūrinių ir paveikslų ant sienų, taip pat modernesnių detalių.
P. Magyaras atkreipė dėmesį ir į naują dokumentų naikintuvą. Pastate taip pat buvo auksinių sietynų bei įvairiose patalpose sustatytų kartoninių dėžių su dokumentais.
Naujasis Vengrijos premjeras jau anksčiau buvo paskelbęs, kad jo, kaip vyriausybės vadovo, biuras nebus įsikūręs Karmelitų rūmuose, o kitoje Dunojaus pusėje – viename iš valdžios pastatų arčiau parlamento.
Pirmadienį P. Magyaras taip pat apsilankė Vengrijos vidaus reikalų ministerijos būstinėje. Ministerijai nuo 2010 metų be pertraukos vadovavo Šandoras Pintėras.
Pastate taip pat dirbo artimas V. Orbano bendražygis ir kabineto vadovas Antalas Roganas. Prie biuro durų vis dar kabėjo lentelė su jo vardu ir pavarde.
Prabangos mastą galima matyti nuotraukose, kurias P. Magyaras paskelbė socialiniuose tinkluose.
„Keletas nuotraukų iš prabangiai restauruoto Vidaus reikalų ministerijos pastato, kurio renovacija iš viešųjų pinigų kainavo šimtus milijardų forintų. Arogantiška prabanga nuskurdintoje šalyje, kovojančioje su ekonomine krize ir didžiausia infliacija Europoje“, – prie nuotraukų pridėtame įraše rašė jis.
Kaip teigė P. Magyaras, Vidaus reikalų ministerijos pastate jis taip pat aptiko „stulbinančią prabangą“, tarp kurios – „milijonus kainuojantys foteliai, cigarų rūkykla ir apžvalgos aikštelė į Dunojų bei parlamentą“.
Pirmadienį Vengrijos premjeras paprašė iš V. Orbano vyriausybės pasitraukusių ministrų pateikti informaciją, ar jie po „Tisza“ pergalės balandį vykusiuose parlamento rinkimuose priėmė kokius nors finansinius sprendimus arba prisiėmė finansinių įsipareigojimų be P. Magyaro sutikimo.
Premjeras buvusiems ministrams suteikė laiko atsakyti iki pirmadienio 22 valandos.
Antradienį P. Magyaras socialiniuose tinkluose pareiškė gavęs atsakymą ir teigė, kad „mažiausiai septyni ministrai“ po „Tisza“ pergalės priėmė „mažesnius ar svarbesnius“ sprendimus.
Vengrijos premjeras taip pat apkaltino buvusį V. Orbano kanceliarijos vadovą Gergely Gulyasą anksčiau melavus šiuo klausimu.
