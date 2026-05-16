Po D. Trumpo vizito Kinijoje – Kremliaus žinia: su Xi Jinpingu susitiks ir V. Putinas

Kaip teigiama Kremliaus pranešime, kelionės metu Rusijos lyderis su savo kolega iš Kinijos Xi Jinpingu aptars, kaip „toliau stiprinti visapusišką partnerystę ir strateginį bendradarbiavimą“ tarp Maskvos ir Pekino.
Be to, nurodoma, kad V. Putinas ir Xi Jinpingas „apsikeis nuomonėmis dėl svarbiausių tarptautinių ir regioninių klausimų“, o derybų pabaigoje pasirašys bendrą deklaraciją.
Vizito metu V. Putinas taip pat planuoja aptarti su Kinijos premjeru Li Qiangu ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo klausimus.
Apie numatomą V. Putino vizitą paskelbta netrukus po to, kai penktadienį baigėsi D. Trumpo kelionė į Kiniją, tapusi pirmuoju kurio nors JAV prezidento vizitu Pekine per beveik dešimtmetį, tačiau iškilmingą priėmimą temdė ilgas neišspręstų prekybos ir geopolitinės įtampos klausimų, įskaitant konfliktą tarp Ukrainos ir Rusijos, sąrašas.
Nors Kinija nuolat ragina pradėti derybas, kad būtų užbaigti karo veiksmai, ji 2022 m. Ukrainą užpuolusios Rusijos taip ir nepasmerkė, o pati teigia esanti neutralia šalimi.
Pekinas taip pat neigia tiekiantis Maskvai ginklus ir karinius komponentus jos gynybos pramonei bei kaltina Vakarų šalis, kad jos, ginkluodamos Ukrainą, tik prailgina konfliktą.
Būdama didžiausia pasaulyje Rusijos iškastinio kuro pirkėja, Kinija tapo pagrindine Maskvos ekonomine partnere, ypač nuo to laiko, kai Vakarų šalys dėl konflikto Rusijai pritaikė ekonomines sankcijas.
