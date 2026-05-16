Politologas įspėjo apie galimus Rusijos ir Kinijos planus

Pasak P. Oleščiuko, situacija gali būti gerokai sudėtingesnė, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Jo teigimu, V. Putinas gali kreiptis į Kinijos vadovą Xi Jinpingą dėl papildomų priemonių, kurias planuoja naudoti kare prieš Ukrainą.
„Galima mąstyti ir plačiau. Daug kalbėta apie galimą V. Putino agresiją prieš Europą, o atsižvelgiant į tai, ką pastaruoju metu kalbėjo D. Trumpas, susidaro gana įdomi schema. D. Trumpas faktiškai viešai atsisakė Taivano gynybos, todėl Kinija gali pereiti prie aktyvios pasirengimo karo fazės“, – sakė P. Oleščiukas.
Jis priminė NATO generalinio sekretoriaus Marko Rutte anksčiau išsakytą mintį, kad Kinija galėtų pasinaudoti lokalia Rusijos agresija prieš NATO valstybes kaip dėmesio nukreipimo priemone savo veiksmams prieš Taivaną.
„Gali būti, kad jie derina atitinkamus planus. Be to, Ukrainos prezidentas jau kalbėjo apie Ukrainos žvalgybos turimą informaciją dėl galimo Baltarusijos įsitraukimo į karą“, – teigė politologas.
Pasak P. Oleščiuko, egzistuoja keli galimi scenarijai. Vienas jų numato Baltarusijos puolimą prieš Ukrainą, o kitas – prieš kurią nors NATO valstybę.
„Susidaro įdomi situacija, kai visi iš šio susitikimo tikisi raginimų taikai, tačiau gali būti priešingai – judėjimas didelio pasaulinio karo link. Puolimas prieš Europos valstybes gali tapti nukreipiamuoju manevru nuo karo Taivane, kuris, akivaizdu, buvo viena pagrindinių JAV ir Kinijos lyderių pokalbių temų“, – sakė jis.
Komentuodamas Rusijoje priimtą įstatymą, leidžiantį V. Putinui siųsti kariuomenę į kitas valstybes, P. Oleščiukas teigė, kad tai gali sukurti itin pavojingą situaciją.
Jo vertinimu, šis įstatymas yra dalis Rusijos informacinės operacijos, nukreiptos prieš Europą.
„Jie pradeda informacinį spaudimą Europos valstybėms. Toliau gali būti pasakojimai, kad Narvoje neva engiami rusai, po to prasidės informacinė kampanija, panašūs scenarijai gali būti kartojami ir kitose Baltijos šalyse“, – teigė P. Oleščiukas.
Jis pridūrė, kad vėliau gali būti naudojamas Ukrainai jau pažįstamas scenarijus – „žalieji žmogeliukai“ ar pasiklydę kariai per pratybas.
„Tokia rizika egzistuoja. Europiečiai pagaliau turi pripažinti šią realybę“, – pabrėžė P. Oleščiukas.
