PasaulisĮvykiai

D. Trumpas perspėjo: iš Irano „nieko neliks“, jei jis nesutiks sudaryti susitarimo

2026 m. gegužės 17 d. 22:58
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį perspėjo Iraną, kad „iš jų nieko neliks“, jei Teheranas greitai nesutiks sudaryti taikos susitarimo su Jungtinėmis Valstijomis.
„Iranui laikrodis tiksi, ir geriau, kad jie imtų judėti, GREITAI, arba kitaip iš jų nieko neliks, – rašė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“. – LAIKAS YRA LABAI SVARBUS!“
