D. Trumpas vėl siunčia įspėjimus Iranui: paskelbė dirbtiniu intelektu sugeneruotą nuotrauką

2026 m. gegužės 17 d. 10:41
Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė užuominą apie galimą karinę eskalaciją Artimuosiuose Rytuose, socialiniuose tinkluose pasidalijęs dirbtinio intelekto sugeneruotu vaizdu su fraze „Tai buvo ramybė prieš audrą“.
Paskelbtame paveiksle D. Trumpas matomas su kepuraite „Make America Great Again“, šalia jo stovi JAV karinio jūrų laivyno admirolas. Abu jie vaizduojami karo laive audringoje jūroje, fone matomi Irano laivai ir žaibai.
Žinutė pasirodė tuo metu, kai „The New York Times“ pranešė, jog D. Trumpas kartu su artimiausiais patarėjais svarsto galimybę atnaujinti oro smūgius Iranui, jei nuspręstų diplomatines derybas pakeisti kariniu spaudimu.
Įrašas paskelbtas tuo metu, kai po balandžio 8 dienos paskelbtos trapios paliaubų sutarties Artimuosiuose Rytuose įtampa regione išlieka didelė. Ypač daug nerimo kelia situacija Hormūzo sąsiauryje, kuris yra vienas svarbiausių pasaulio jūrinių prekybos maršrutų.
Dėl augančios įtampos D. Trumpas surengė virtinę susitikimų su pasaulio lyderiais. JAV prezidentas taip pat perspėjo Iraną apie „labai blogą laikotarpį“, jei taikos susitarimas artimiausiu metu nebus pasiektas.
„Jie suinteresuoti pasiekti susitarimą“, – telefonu Prancūzijos televizijai BFMTV sakė D. Trumpas.
Tuo metu Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi pareiškė, kad Teheranas gavo signalų iš D. Trumpo administracijos apie galimą pasirengimą naujoms deryboms. Vis dėlto jis pabrėžė, kad Iranas vis dar nepasitiki tikraisiais Vašingtono ketinimais.
Nors praėjusį mėnesį buvo pasiektos paliaubos, ilgalaikė taikos sutartis vis dar atrodo tolima. Straipsnyje teigiama, kad JAV ir Iranas šiuo laikotarpiu toliau vykdė tarpusavio atakas.
D. Trumpo DI sugeneruota nuotrauka.
Persijos įlankoje JAV išlaikė didelį karinių laivų kontingentą, nors didžiausias pasaulyje lėktuvnešis „USS Gerald R. Ford“ po 11 mėnesių misijos sugrįžo namo. Tai buvo ilgiausia tokia dislokacija nuo Vietnamo karo laikų.
Praėjusį mėnesį Pakistanui tarpininkaujant vykusios derybos atsidūrė aklavietėje, nes šalims nepavyko susitarti dėl Irano branduolinės programos ir Hormūzo sąsiaurio kontrolės. Per šį sąsiaurį transportuojama apie 20 proc. pasaulio naftos.
