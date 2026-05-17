G. Meloni atšaukė tarptautinį vizitą, kad aplankytų nukentėjusiuosius per incidentą Modenoje

2026 m. gegužės 17 d. 11:20
Sekmadienį Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni atšaukė tarptautinį vizitą, kad aplankytų sužeistuosius po visą šalį sukrėtusio incidento, per kurį Modenos miesto centre šeštadienį pėsčiuosius taranavo psichikos problemų turinčio asmens vairuojamas automobilis.
Marokiečių kilmės italas vairuotojas šeštadienį partrenkė keletą pėsčiųjų, kol galiausiai rėžėsi į parduotuvės vitriną ir nutrenkė moterį.
Per incidentą sužeisti aštuoni žmonės, keturi iš jų – sunkiai. Vienai moteriai teko amputuoti abi kojas.
Šaltinis šalies vyriausybėje pranešė, kad G. Meloni atšaukė suplanuotą vizitą į Kiprą, jog galėtų nuvykti į Modeną.
Šaltinis taip pat pranešė, kad į šį Šiaurės Italijos miestą vyks ir Italijos prezidentas Sergio Mattarella.
Italijos žiniasklaidos transliuota vaizdo stebėjimo kamerų medžiaga parodė, kaip automobilis dideliu greičiu įlėkė į miesto centro gatvę, kurioje buvo daugybė pėsčiųjų ir dviratininkų.
Įtariamasis bandė pabėgti iš įvykio vietos, tačiau jį gaudė ir į kampą įrėmė keturi praeiviai. Tada vyras išsitraukė peilį, kuriuo vieną iš jų sužeidė.
Modenos meras Massimo Mezzetti padėkojo „piliečiams, kurie parodė drąsą ir pilietinę pareigą“.
„Turime suprasti, kas slypi už šio poelgio. Bet tai buvo dramatiškas įvykis. Esu giliai sukrėstas“, – kalbėjo M. Mezzetti.
Automobilį vairavęs 1995 m. gimęs ekonomikos absolventas, kuris iki tol nebuvo žinomas policijai, 2022 m. išgyveno „psichologinių sutrikimų“ laikotarpį, šeštadienį spaudos konferencijoje sakė miesto prefektė Fabrizia Triolo.
„Jis buvo gydomas psichikos sveikatos centre dėl šizofreninių sutrikimų, tačiau po to pradinio stebėjimo laikotarpio priežiūros įstaigoje mes nebesugebėjome jo susekti“, – pridūrė ji.
Prefektės teigimu, vairuotojas nebuvo apsvaigintas psichotropinių medžiagų.
Jo namuose netoli Modenos miesto buvo atlikta krata.
