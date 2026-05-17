Irano vyr. derybininkas su JAV prižiūrės ir santykius su Kinija

2026 m. gegužės 17 d. 12:35
Irano parlamento pirmininkui Mohammadui Bagherui Ghalibafui, kuris neseniai tapo pagrindiniu derybininku derybose su JAV, pavesta prižiūrėti ir santykius su Kinija, sekmadienį pranešė Irano žiniasklaida.
„Mohammadas Bagheras Ghalibafas neseniai buvo paskirtas Irano Islamo Respublikos specialiuoju atstovu Kinijos reikalams“, – pranešė naujienų agentūra „Tasnim“, remdamasi „gerai informuotais šaltiniais“.
Panašius pranešimus paskelbė ir kitos vietos žiniasklaidos priemonės.
Pasak „Tasnim“, M. B. Ghalibafas į šias pareigas buvo paskirtas Irano prezidento Masoudo Pezeshkiano siūlymu, gavus aukščiausiojo lyderio ajatolos Mojtaba Khamenei pritarimą.
D. Trumpas tikinas sudaręs „fantastiškus prekybos susitarimus" su Xi Jinpingu

D. Trumpas vėl siunčia įspėjimus Iranui: paskelbė dirbtiniu intelektu sugeneruotą nuotrauką

Po kilusios įtampos F. Merzas pasikalbėjo telefonu su D. Trumpu

Agentūros teigimu, jis „koordinuos įvairius Irano ir Kinijos santykių aspektus“.
Tuo metu naujienų agentūra „Fars“ teigė, kad panašias pareigas anksčiau ėjo velionis saugumo vadovas Ali Larijani, žuvęs per JAV ir Izraelio smūgius kovo 17 d.
A. Larijani prižiūrėjo derybų su Kinija eigą. Šios derybos 2021 m. baigėsi 25 metų bendradarbiavimo susitarimu.
Vasario 28 d. prasidėjus karui su Izraeliu ir Jungtinėmis Valstijomis, M. B. Ghalibafas tapo pagrindine Islamo Respublikos figūra balandžio mėnesio vieninteliame derybų raunde su JAV.
Kare, kuris netrukus išplito po Artimuosius Rytus, žuvo keletas aukšto rango Irano pareigūnų, įskaitant buvusį aukščiausiąjį lyderį Ali Khamenei. Balandžio 8 d. tarp JAV ir Irano įsigaliojo trapios paliaubos.
Pastarosiomis dienomis Iranas leido keliems Kinijos laivams praplaukti pro strateginį Hormuzo sąsiaurį – gyvybiškai svarbų pasaulinį energetikos tranzito kanalą, kurį Teheranas buvo užblokavęs nuo karo pradžios.
Revoliucinės gvardijos atstovai teigė, kad laivai praplaukė po to, kai buvo pasiektas „susitarimas dėl Irano sąsiaurio valdymo protokolų“.
