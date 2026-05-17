Ispanų kino žvaigždė: dėl karų kalti „toksiški“ D. Trumpas, V. Putinas ir B. Netanyahu

Rodrigo Sorogoyeno filme, kurio premjera įvyko šeštadienį Kanų kino festivalyje ir sulaukė gausių kritikų pagyrų, J. Bardemas vaidina despotišką kino režisierių, pasižymintį itin ūmiu temperamentu.
Sekmadienio spaudos konferencijoje J. Bardemas, nevengdamas virtinių keiksmažodžių, sakė, kad dalis jo personažo trūkumų yra susiję su „toksišku vyriškumu“, kuris verčia vyrus žudyti savo buvusias žmonas ir drauges bei pradėti karus.
„Ta problema taip pat susijusi su ponu Trumpu, ponu Putinu ir ponu Netanyahu“, – sakė 57-erių J. Bardemas, turėdamas galvoje JAV, Rusijos ir Izraelio lyderius.
„Didelis bosas sako: mano penis didesnis už tavo, ir aš tave nušluosiu nuo žemės paviršiaus“, – minėtų valstybių vadovų mąstyseną apibūdino jis, pridurdamas, kad dėl to žūsta tūkstančiai žmonių.
J. Bardemas yra vienas iš atviriausiai Izraelio karą Gazos Ruože kritikuojančių kino žvaigždžių.
2023 m. Izraelyje įvyko mirtinas grupuotės „Hamas“ išpuolis, per kurį, remiantis naujienų agentūros AFP skaičiavimais, žuvo 1 221 žmogus. Į jį atsakydama Izraelio kariuomenė nuniokojo palestiniečių teritoriją ir, pasak duomenų, kuriuos Jungtinės Tautos (JT) laiko patikimais, pražudė 72 tūkst. žmonių, iš kurių daugiau nei pusė – moterys ir vaikai.
„Genocidas tebevykdomas. Tai faktas. Galite bandyti jį pateisinti, paaiškinti, bet tai faktas. Jei jį pateisinate savo tylėjimu ar parama, esate genocido šalininkas“, – sakė J. Bardemas.
Izraelis genocidą neigia.
Šeštadienį kalbėdamas su AFP, J. Bardemas sakė, kad, nepaisant jo viešos kritikos Izraelio karui Gazos Ruože, jis „gauna daugiau darbo nei bet kada“, priskirdamas tai „naratyvo apie konfliktą keitimuisi“.
Tuo metu kitos kino žvaigždės, tarp jų ir pripažinta aktorė Susan Sarandon, anksčiau skundėsi po viešų pareiškimų ir sprendimo pasirašyti peticijas, smerkiančias Izraelio veiksmus Gazos Ruože ir okupuotame Vakarų Krante, nebesulaukiančios darbo pasiūlymų.
