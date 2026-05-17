Latvijoje – naujas pavojaus signalas: pranešta apie dronų grėsmę

Remiantis pranešimu svetainėje 112.lv, Nacionalinės ginkluotosios pajėgos (NBS) informavo atitinkamų rajonų gyventojus, kad Latvijos oro erdvėje yra potenciali grėsmė. Šalies rytinių regionų gyventojai paraginti likti patalpose, laikytis dviejų sienų principo, uždaryti langus ir duris, o pastebėję žemai skrendantį, įtartiną ar pavojingą objektą – prie jo nesiartinti ir skambinti numeriu 112.
NBS kartu su NATO sąjungininkėmis nuolat stebi oro erdvę, siekdamos užtikrinti galimybę nedelsiant reaguoti į galimas grėsmes. NBS spaudos pranešime teigiama, kad NBS sustiprino savo oro gynybos pajėgumus palei rytinę šalies sieną, dislokuodamos papildomus dalinius. Toliau tęsiantis Rusijos agresijai Ukrainoje, išlieka galimybė, kad incidentai, kai užsienio bepiločiai orlaiviai įskris į Latvijos oro erdvę arba prie jos priartės, pasikartos ir ateityje.
Pažadėta, kad informacija apie grėsmės pabaigą bus pateikta atskirai.
Po drono incidento Latvijos gynybos ministerijai teko aiškintis: ministras prakalbo apie atsistatydinimą
Kaip pranešta, pastaraisiais mėnesiais Latgalės gyventojai buvo sulaukę panašių mobiliojo ryšio pranešimų ir anksčiau. Tikėtina, kad tuomet grėsmė buvo susijusi su Rusijos ir Ukrainos kare dalyvaujančiais dronais, artėjančiais prie Latvijos oro erdvės ar į ją įskrendančiais. Tokie dronai taip pat keletą kartų sprogo Latvijos teritorijoje, įskaitant pastarąjį kartą gegužės pradžioje retai naudojamoje naftos saugykloje Rėzeknėje.
Iki šiol Latvijoje per šiuos incidentus niekas nebuvo sužeistas, tačiau pastarais incidentas Rėzeknėje pirmiausia lėmė gynybos ministro, o vėliau – ir visos Evikos Silinios vyriausybės atsistatydinimą.