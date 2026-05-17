Po Kremliaus sprendimo dėl Uždniestrės – Moldovos prezidentės reakcija

M. Sandu pareiškė, kad V. Putino dekretas yra viena iš Rusijos taktikos priemonių: tai grūmojimas Moldovai dėl jos pastangų reintegruoti Maskvos remiamą Uždniestrę į savo teritoriją.
„Tikriausiai jiems (rusams – ELTA) reikia daugiau žmonių, kuriuos galėtų siųsti į karą Ukrainoje“, – kalbėjo Moldovos prezidentė.
„Nuo karo Ukrainoje pradžios dauguma šio regiono gyventojų priėmė Moldovos pilietybę, nes jautėsi saugesni turėdami Moldovos Respublikos, o ne Rusijos pilietybę“, – pabrėžė M. Sandu.
2022 m. Europos Sąjungos (ES) narystės kandidatės statusą gavusi Moldova stojimo derybas oficialiai pradėjo 2024-aisiais.
Paklausta, ar V. Putinas galėtų blokuoti Moldovos narystę ES dėl Uždniestrės klausimo, M. Sandu atsakė, kad „tik ES gali nuspręsti, ar Moldova gali tapti ES dalimi, ar ne.“
„Rusija su tuo neturi nieko bendro“, – pabrėžė ji.
Kaip skelbta, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šią savaitę pasirašė dekretą „Dėl Uždniestrės gyventojų priėmimo į Rusijos Federacijos pilietybę“.
Pagal Kremliaus paskelbtą dekretą, 18-os metų ir vyresni Uždniestrės gyventojai galės įgyti Rusijos pilietybę be įprasto reikalavimo penkerius metus gyventi Rusijoje.
Uždniestrė – tai siaura teritorija tarp Dniestro upės ir Ukrainos, kurioje daugiausia gyvena etniniai rusai. Ji atsiskyrė nuo Moldovos per karą 1990-ųjų pradžioje, bet nėra pripažinta tarptautiniu mastu.
Įstoti į Europos Sąjungą (ES) siekiančiai Moldovai šis separatistinis regionas lieka neišspręsta problema. Rusija remia Uždniestrę ir ten yra dislokavusi apie 1,5 tūkst. karių, kurių dauguma – vietiniai gyventojai, turintys Rusijos pilietybę.
Pasak Rusijos valstybinės naujienų agentūros TASS, separatistų vadovybė regiono sostinėje Tiraspolyje penktadienį paskelbtą dekretą gyrė kaip žingsnį, skirtą apsaugoti Uždniestrės gyventojus. Manoma, kad iš maždaug 455 tūkst. regiono gyventojų apie 200–250 tūkst. turi Rusijos pasus.
