Taivano prezidentas: JAV ginklų pardavimai – esminis taikos regione elementas

2026 m. gegužės 17 d. 16:12
Taivano prezidentas Lai Ching-te sekmadienį pareiškė, kad JAV ginklų pardavimai ir bendradarbiavimas saugumo srityje su šia demokratine sala yra „esminiai elementai“, užtikrinantys taiką regione.
„JAV ginklų pardavimo Taivanui tęsimas ir vis glaudesnis Taivano bei JAV bendradarbiavimas saugumo srityje yra ne tik būtini, bet ir esminiai elementai, padedantys išlaikyti taiką ir stabilumą regione“, – savo pareiškime platformoje „Facebook“ teigė Lai Ching-te.
Atgrasyti Kiniją nuo ketinimų jėga aneksuoti salą siekiantis Taivanas yra itin priklausomas nuo JAV paramos saugumo srityje.
Savo „Facebook“ įraše Lai Ching-te pabrėžė, kad Taivanas yra pasaulinių interesų centre, o „taika ir stabilumas aplink Taivano sąsiaurį niekada nebus paaukoti ar iškeisti mainais“.
Taivano prezidento komentarai pasirodė praėjus kelioms dienoms po JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimo, kad tolesnis ginklų pardavimas Taivanui „priklauso nuo Kinijos“ ir yra „labai geras derybų koziris mūsų pusei“.
