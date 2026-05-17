Venesuela antrąkart į JAV deportavo N. Maduro bendražygį

„Deportacijos priemonė buvo priimta atsižvelgiant į tai, kad minėtas Kolumbijos pilietis yra susijęs su įvairiais nusikaltimais Jungtinėse Amerikos Valstijose, kaip yra viešai žinoma ir skelbta“, – teigiama Venesuelos imigracijos administracijos pareiškime.
Glaudžius ryšius su Venesuelos vyriausybe Kolumbijoje gimęs verslininkas A. Saabas užmezgė per paskutinius radikalių kairiųjų pažiūrų Hugo Chavezo prezidentavimo metus (1999–2013 m.) ir vėliau vadovavo didžiuliam importo tinklui N. Maduro administracijoje.
Jis buvo apkaltintas tuo, kad veikė kaip N. Maduro ir jo vyriausybės statytinis bei pinigų plovėjas, kuri mainais jam suteikė Venesuelos pilietybę ir diplomatinį pasą.
A. Saabas pirmą kartą buvo suimtas Žaliojo Kyšulio salose 2020 m., pateikus kaltinimus dėl pinigų plovimo ir korupcijos, o kitais metais ekstradicijos tvarka perduotas Jungtinėms Valstijoms.
Susižėrė „didelį pelną“
54-erių A. Saabas ir jo verslo partneris Alvaro Pulido buvo kaltinami valdę tinklą, kuris pasinaudojo Venesuelai skirta subsidijuojama maisto pagalbos programa (CLAP).
„Valdant Maduro, Saabas susižėrė didelį pelną ir importavo tik dalį CLAP programai reikalingo maisto“, – 2019 m. pareiškė JAV Iždo departamentas, pirmą kartą paskelbdamas sankcijas A. Saabui.
Galiausiai abu buvo apkaltinti 350 mln. JAV dolerių pervedimu iš Venesuelos į JAV arba per JAV į jiems priklausančias ar jų kontroliuojamas sąskaitas užsienyje.
Nors JAV teisėjas galiausiai atmetė daugumą A. Saabui pareikštų kaltinimų, jam vis tiek buvo pateiktas vienas kaltinimas dėl sąmokslo vykdyti pinigų plovimą, už kurį gresia 20 metų laisvės atėmimo bausmė.
Tačiau 2023 m. gruodžio mėn. A. Saabas buvo paleistas iš JAV įkalinimo įstaigos pagal kalinių mainų su Venesuela programą.
Jo sugrįžimas į Venesuelą buvo tiesiogiai transliuojamas per televiziją ir vadinamas diplomatine pergale, nes Venesuela siekė jo paleidimo visus tuos metus, kuriuos jis praleido sulaikytas JAV.
N. Maduro kitais metais paskyrė A. Saabą į savo ministrų kabinetą, tačiau netrukus po to, kai JAV šių metų sausio mėnesį per reidą Karakase sulaikė ir išskraidino patį prezidentą, laikinoji prezidentė Delcy Rodriguez atleido A. Saabą iš visų užimamų pareigų.
Vasarį iš pareigų taip pat buvo atleista A. Saabo žmona Camilla Fabri, ėjusi tarptautinių ryšių viceministrės pareigas.
Nors Venesuelos piliečių ekstradiciją techniškai draudžia šalies konstitucija, Venesuelos imigracijos tarnyba išaiškino, kad A. Saabas yra Kolumbijos pilietis, ir nurodė jį deportuoti į JAV.
Į naujienų agentūros AFP prašymą pateikti komentarą JAV Teisingumo departamentas šeštadienį neatsakė.
