„The Times“: V. Putinas baudžia Ukrainos vengrus už V. Orbano pralaimėjimą

Kaip praneša naujienų portalas „Unian“, straipsnyje pažymima, kad atokiau nuo fronto linijų esanti ir kalnų apsaugota Užkarpatė ilgus metus buvo kliūtimi Ukrainos ir Vengrijos santykiuose, mat šiame regione gyvena didelė vengrų bendruomenė. Leidinys taip pat pažymi, kad Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas aktyviai naudojo karo temą savo rinkimų kampanijoje, įtikinėdamas Užkarpatės vengrus, kad jo oponento Péterio Magyaro pergalė Vengrijos rinkimuose reikš „karą vietoj taikos“.
Visgi P. Magyaras laimėjo ir gegužės 9 d. oficialiai pradėjo eiti Vengrijos ministro pirmininko pareigas. Netrukus po to Rusijos kariuomenė sudavė galingą smūgį Užhorodui ir kitiems Užkarpatės miestams.
„Buvau sukrėsta, kad mus užpuolė. Tai visada buvo taiki vieta, ramiausia visoje šalyje. Dabar karas artėja prie mūsų ir Ukrainoje nėra saugios vietos“, – leidiniui „The Times“ pasakojo Užhorodo gyventoja.
Kita leidinio kalbinta Berehovo miesto gyventoja išreiškė įsitikinimą, kad Rusijos smūgis Užkarpatei yra tiesiogiai susijęs su įvykiais Vengrijoje.
„Žinoma, tai įvyko dėl vyriausybės pasikeitimo Vengrijoje. Nuo tada čia nebesijaučiame saugūs“, – sakė pašnekovė.
Leidinys primena, kad daugelis Užkarpatės vengrų tautybės gyventojų ilgus metus rėmė V. Orbaną, kuris jiems išduodavo vengriškus pasus, taip pat mainais už balsus rinkimuose finansavo jų švietimą, kultūros centrus ir socialines programas.
Po Rusijos smūgio naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Péteris Magyaras pasmerkė išpuolį Užkarpatėje ir net pažadėjo iškviesti Rusijos ambasadorių pasiaiškinti. Jo pirmtakas nieko panašaus sau neleido.
P. Magyaro pareiškimą pagyrė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, o Berehovo meras Zoltanas Babiakas išreiškė įsitikinimą, kad naujoji vyriausybė padės atverti „švarų lapą“ Vengrijos santykiuose su Ukraina.
Tuo pačiu metu ekspertai ragina nedaryti skubotų išvadų. Vieno analitiko teigimu, P. Magyaro pergalė buvo visų pirma protestas prieš V. Orbaną, o ne įrodymas, kad Vengrijos visuomenė besąlygiškai remia Ukrainą.
