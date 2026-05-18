Ispanijos socialistai patyrė rekordinį pralaimėjimą Andalūzijos regiono rinkimuose

Sekmadienį vykusiame balsavime socialistai gavo tik 28 vietas regioniniame parlamente iš 109, t. y. dviem mandatais mažiau nei prieš ketverius metus, rodo rezultatai, suskaičiavus 99,9 proc. biuletenių.
Po triuškinančių kairiųjų pralaimėjimų trijuose ankstesniuose regioniniuose rinkimuose nesėkmė Andalūzijoje bus ypač skaudi P. Sanchezui, kurio kandidatė yra buvusi jo pavaduotoja ir buvusi finansų ministrė Maria Jesus Montero.
Po neseniai patirtų socialistų pralaimėjimų Estremadūros, Aragono ir Kastilijos ir Leono regionuose ši nesėkmė didina spaudimą P. Sanchezui prieš 2027 m. numatomus visuotinius rinkimus.
Andalūziją – saulės lepinamą turistų traukos centrą, garsėjantį pajūrio kurortais ir istoriniais miestais, tokiais kaip Sevilija ir Granada, – beveik 40 metų valdė socialistai, kol 2019 m. į valdžią atėjo konservatyvi Liaudies partija (PP).
Vienas didžiausių vakaro netikėtumų buvo stiprus kairiosios regioninės partijos „Adelante Andalucia“ pasirodymas – ji vietoj dviejų dabar turės aštuonias vietas.
PP šį kartą laimėjo 53 vietas, tačiau negavo absoliučios daugumos ir tikimasi, kad ji remsis kraštutinių dešiniųjų partijos „Vox“ parama.
Rezultatai iš dalies nuvylė Andalūzijos prezidentą Juaną Manuelį Moreno, kurio PP partija neteko penkių vietų, palyginti su ankstesniais regioniniais rinkimais 2022 m.
„Vox“ užėmė trečiąją vietą, surinkusi 15 mandatų, t. y. vienu daugiau nei anksčiau, taip sustiprindama savo įtaką derybose su J. M. Moreno.
„Andalūzijos gyventojai suteikė mums aiškų mandatą... tęsti Andalūzijos pertvarką“, – po rezultatų paskelbimo sakė J. M. Moreno. Jis rėmėsi „Vox“ parama valdant regioną nuo 2019 m.
PP yra suformavusi koalicines vyriausybes Aragone ir Estremadūroje ir derasi dėl to paties Kastilijos ir Leono regione.
PP neatmetė galimybės bendradarbiauti su „Vox“ nacionaliniu lygmeniu, jei per visuotinius rinkimus negaus aiškios parlamentinės daugumos.
