JK Leiboristų partijoje – atnaujintos diskusijos dėl „Brexit“

Dešimtys Leiboristų partijos parlamento narių praėjusią savaitę paragino K. Starmerį trauktis iš posto po skausmingų vietos valdžios rinkimų ir taip atvėrė ministro pirmininko pakeitimo perspektyvą, nors nuo leiboristų valdymo pradžios praėjo vos dveji metai.
K. Starmeris savo ruožtu atsisako nusileisti ir pirmadienį pažadėjo „tęsti darbą“.
„Esu susitelkęs į darbą, kurį manęs buvo paprašyta atlikti – tarnauti savo šaliai ir atlikti savo, kaip ministro pirmininko, pareigas“, – lankydamasis Leiboristų partijos būstinėje pareiškė sunkumų ištiktas lyderis.
Įtempti JK ir JAV santykiai gali pagerėti: karalius Karolis III pradeda istorinį vizitą
Tačiau Wesas Streetingas, kuris praėjusią savaitę atsistatydino iš sveikatos apsaugos ministro pareigų ir paskelbė, kad sieks pakeisti K. Starmerį, nutraukė daugelį metų trukusią atsargią tylą dėl „Brexit“ ir pavadino tai „katastrofiška klaida“.
JK narystė ES jau seniai yra kebli tema, o prieš 10 metų nedidelė gyventojų dauguma istoriniame referendume balsavo už išstojimą.
Nuo 2020 m., kai JK galiausiai išstojo iš bloko, ši tema yra toksiška ir tik nedaugelis žinomų veikėjų nori grįžti į laikus, kuriems buvo būdingas politinis paralyžius ir aršus susiskaldymas.
K. Starmeris nori suartėti su ES, tačiau nepasakė, kad JK turėtų vėl pateikti prašymą dėl stojimo ar grįžti į Europos bendrąją rinką. Tačiau W. Streetingas savo raginimu žengė toliau ir iš karto susilaukė „Brexit“ šalininkų ir vyriausybės kritikos.
„Brexit“ lyderis Nigelis Farage‘as, kuris vadovauja kraštutinių dešiniųjų prieš imigraciją nusiteikusiai politinei jėgai „Reform UK“, įspėjo rinkėjus, dalyvausiančius artėjančiuose papildomuose rinkimuose Meikerfilde Anglijos šiaurės vakaruose, kad leiboristai „priartintų jus prie ES“.
Didžiojo Mančesterio meras Andy Burnhamas tikisi kandidatuoti šiuose rinkimuose, po kurių jis galėtų mesti iššūkį K. Starmeriui dėl vadovavimo Leiboristų partijai.
A. Burnhamas atsiribojo nuo W. Streetingo pozicijos ir nurodė, kad nors ilgalaikėje perspektyvoje yra argumentų grįžti į ES, jo platforma papildomuose rinkimuose nesusijusi su šiuo klausimu.
Rinkimai Meikerfilde gali būti įtempti – „Reform UK“ vykdo prieš imigraciją nukreiptą kampaniją ir vadina tikėtiną leiboristų kandidatą „atvirų sienų Burnhamu“.
Nepaisant A. Burnhamo vilčių mesti iššūkį K. Starmeriui, ministras pirmininkas sakė, kad jis „šimtu procentų“ remtų tą politiką, kuris būtų paskirtas leiboristų kandidatu papildomuose rinkimuose.
„Sužlugdyti“ papildomus rinkimus
Laikraštis „The Times“ pranešė, kad A. Burnhamo sąjungininkai apkaltino W. Streetingą bandymu „sužlugdyti“ papildomų rinkimų kampaniją rinkimų apygardoje, kur dauguma žmonių 2016 m. balsavo už „Brexit“.
Ministro pirmininko pavaduotojas Davidas Lammy tvirtino, kad grįžimas į ES yra K. Starmerio vyriausybės „raudonoji linija“.
„Wesas Streetingas paliko vyriausybę. Jis gali diskutuoti, gali komentuoti, tai nėra mano pozicija“, – „Sky News“ teigė D. Lammy.
Kultūros ministrė Lisa Nandy pavadino W. Streetingo poziciją „keista“.
Kemi Badenoch, kuri vadovauja opozicinei Konservatorių partijai, sakė, kad leiboristų vidiniai konfliktai rodo, jog valdančioji partija „neturi plano šiai šaliai“.
Nei W. Streetingas, nei A. Burnhamas oficialiai neinicijavo lyderio rinkimų, kuriuos turėtų palaikyti mažiausiai 81 leiboristų parlamentaras.
Tačiau keturių jaunesniųjų ministrų atsistatydinimas ir K. Starmeriui adresuoti įstatymų leidėjų raginimai atsistatydinti sudrebino jo valdžią ir išryškino trintis partijoje, kuri siekė atsiskirti nuo ankstesnes konservatorių vyriausybes lydėjusio chaoso.