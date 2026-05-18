Rasti keturių Maldyvuose žuvusių italų kūnai

2026 m. gegužės 18 d. 14:58
Keturių italų, nuskendusių per nelaimingą atsitikimą nardant Maldyvuose, kūnai jau rasti, tačiau dar neiškelti į paviršių, pirmadienį pranešė Italijos užsienio reikalų ministerija ir Maldyvų kariuomenė.
„Keturių dingusių nardytojų kūnai buvo rasti Vaavu atolo salos urve per bendrą paieškos ir gelbėjimo operaciją“, – teigiama Maldyvų nacionalinių gynybos pajėgų (MNDF) pranešime.
Šią žinią patvirtino Italijos užsienio reikalų ministerija.
Kūnai dar nėra iškelti į paviršių. MNDF teigimu, tolesne darbai siekiant tai padaryti bus vykdomi „artimiausiomis dienomis“.

Vienas vyriausybės pareigūnas naujienų agentūrai AFP pranešė, kad tai bus sudėtinga operacija, ir užsiminė, kad kūnų iškėlimas gali „užtrukti šiek tiek laiko“.
Ketvirtadienį giliame povandeniniame urve nardžiusiai penkių italų grupei nepavyko iškilti į vandens paviršių, o vieno iš jų kūną pavyko rasti dar tą pačią dieną.
Šeštadienį žuvo ir jų paieškose dalyvavęs naras gelbėtojas.
Šis nelaimingas atsitikimas yra tragiškiausia nardymo nelaimė šios turistų pamėgtos Indijos vandenyno šalies istorijoje.
