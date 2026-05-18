Žiniasklaida: Turkijos pietuose šaulys paleido ugnį, žuvo keturi žmonės, dar aštuoni sužeisti

Mažiausiai du žmonės žuvo, kai užpuolikas paleido ugnį restorane, o likę du buvo nužudyti kitur. Užpuolikas paspruko automobiliu, skelbė DHA.
Šaudynės įvyko netoli Tarso, maždaug už 40 km į šiaurės rytus nuo Mersino. Policija pradėjo didelio masto paieškos operaciją, kurioje, be kita ko, talkino sraigtasparniai, pažymėjo agentūra.
Policija ar kiti pareigūnai šio įvykio kol kas nekomentavo.
Susiję straipsniai
Pasak DHA, šaulys yra šautuvu ginkluotas 17-metis.
Tarp žuvusiųjų per šaudynes – restorano savininkas ir vienas jo darbuotojas, informavo IHA. Ji įvardijo kitus du žmones kaip jauną vyrą, ganiusį gyvulius, ir sunkvežimio vairuotoją.
Apie šį smurtinį poelgį pranešta praėjus mėnesiui po to, kai Turkiją sukrėtė du paauglių įvykdyti šaudymo išpuoliai. Pirmojo incidento metu buvo sužeista 16 žmonių, o antroji ataka pareikalavo 10 gyvybių, dauguma jų – jauni moksleiviai.