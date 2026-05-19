„Politico“: V. Zelenskio ir P. Magyaro susitikimas gali įvykti jau artimiausiais mėnesiais

Buvusio premjero Viktoro Orbano valdymo laikotarpiu Vengrija nuolat žlugdė procesus dėl Ukrainos narystės ES. Dabar, kai valdžią perėmė Peteris Magyaras, ši kliūtis galiausiai gali išnykti, Budapeštui vis labiau linkstant prie paramos pagrindiniams ES politiniams prioritetams.
„Politico“ atkreipia dėmesį, kad santykių su Briuseliu atkūrimą P. Magyaras laiko prioritetu, siekdamas atblokuoti milijardus eurų ES lėšų, įšaldytų dėl teisinės valstybės principų pažeidimų valdant V. Orbanui.
Tačiau, pasak vieno aukšto rango ES pareigūno, dalyvaujančio stojimo derybose, Vengrijos ilgalaikių prieštaravimų dėl Ukrainos narystės ES atšaukimas „turėtų politinę kainą“ P. Magyarui.
„Magyaras gal ir yra Orbano aršiausias priešininkas, tačiau naujasis ministras pirmininkas taip pat yra „Pirmiausia – Vengrija“ politikas. Į tai įeina skepticizmas dėl Ukrainos narystės ES priėmimo. Pirmadienio spaudos konferencijoje Magyaras tvirtino, kad Vengrija nepatvirtins Kyjivo prašymo, kol nebus išspręstas mažumų klausimas“, – rašo „Politico“, kurį cituoja „Ukrinform“.
Tai reiškia, kad Vengrijos užsienio reikalų ministrės Anitos Orban paskelbimas apie ekspertų lygio derybas dėl vengrų mažumos teisių Ukrainoje yra reikšmingas.
„Santykiai įžengė į naują etapą“, – pridūrė su derybų eiga susipažinęs aukšto rango diplomatas.
Jis taip pat užsiminė, kad V. Zelenskio ir P. Magyaro susitikimas galėtų įvykti jau artimiausiais mėnesiais.
„Politico“ priduria, kad Ukrainos narystės ES klausimą pokalbiuose telefonu su P. Magyaru netrukus po jo pergalės Vengrijos visuotiniuose rinkimuose kėlė tiek Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, tiek Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Antonio Costa.
Pasak to paties diplomato, U. von der Leyen nori, kad narystės klausimas būtų išspręstas kuo greičiau, idealiu atveju – iki birželio mėnesio ES lyderių viršūnių susitikimo.
Tai suteikia vilties ištikimiausiems Kyjivo rėmėjams, kad sprendimas pradėti derybas dėl pirmojo derybų paketo galėtų būti priimtas jau kitą savaitę.
Tačiau tokio pagreitinto grafiko perspektyvas EVT atstovai ragino vertinti atsargiai. Vienas su anonimiškumo sąlyga kalbėjęs ES pareigūnas „Politico“ sakė, kad mintis pradėti derybas dėl pirmojo paketo per kitą savaitę vyksiantį Bendrųjų reikalų tarybos susitikimą yra gana optimistinė.
„Iš tiesų manau, kad galimybė atverti pirmąjį derybinį skyrių yra, bet tam bus labai mažai laiko“, – pridūrė kitas aukšto rango ES pareigūnas.
