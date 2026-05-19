B. Hodgesą suglumino JAV karių dislokavimo Lenkijoje stabdymas

Gen. B. Hodgesas teigė, kad JAV Gynybos departamento sprendimas buvo priimtas nepateikus aiškios informacijos apie platesnę strategiją, todėl buvo netikėtas ne tik Lenkijai ir kitoms sąjungininkėms Aljanse, bet ir JAV Kongresui.
„Tai, kaip apie tai buvo paskelbta, dabar atrodo iš tiesų chaotiška“, – išskirtiniame interviu televizijos kanalui „TVP World“ sakė B. Hodgesas, pridurdamas, kad šis pranešimas buvo prastai parengtas ne tik atitinkamiems kariams ir jų šeimoms, bet ir JAV Europos vadavietei bei JAV kariuomenei Europoje.
„Jie metus planavo, kad šarvuotoji brigada bus atgrasymo pajėgų dalis“, – pridūrė jis.
Tačiau jis atkreipė dėmesį, kad, skirtingai nuo pranešimo apie 5 tūkst. karių išvedimą iš Vokietijos, sustabdytas šarvuotosios brigados kovinės grupės dislokavimas Lenkijoje atrodo ne kaip kerštas Varšuvai, o kaip „arba prasta komunikacija, arba tikrai blogas strateginis sprendimas
„Manau... mano didžiausias nusiskundimas ar kritika yra tai, kad čia nėra aiškumo dėl strateginio mąstymo“, – pridūrė B. Hodgesas.
Komentuodamas mažėjančią JAV paramą Kyjivui, buvęs JAV pajėgų Europoje vadas kritikavo JAV veiksmus, o pergalę kare prognozavo Ukrainai.
„Manau, kad mes gailėsimės, kad... nepadarėme daugiau, kad padėtume Ukrainai, nes Ukraina laimės šį karą“, – sakė jis.
B. Hodgesas pridūrė, kad Vašingtono „nesugebėjimas“ padėti Kyjivui lems tai, kad JAV liks nuošalyje.
Kalbėdamas apie platesnį JAV vaidmens NATO klausimą ir jo pasikeitimo perspektyvas, B. Hodgesas atmetė Donaldo Trumpo administracijos retoriką, įskaitant valstybės sekretoriaus Marco Rubio pasisakymus.
„Buvau nustebęs ir nusivylęs daugelio šios administracijos žmonių neišmanymu apie NATO, įskaitant sekretorių Rubio, kuris turėtų žinoti geriau“, – pabrėžė jis.
„Laimei, Aljansą remia Kongresas. Ši administracija nerodo tinkamo supratimo apie NATO ir apie tai, kodėl jis mums naudingas“, – pridūrė generolas.
ELTA primena, kad Lenkijos vicepremjeras ir gynybos ministras Wladysławas Kosiniakas-Kamyszas ketvirtadienį teigė, kad Lenkijoje dislokuotų JAV karių skaičius nepasikeitė, o JAV administracijos vykdoma reorganizacija gali reikšti, kad skirtingoms šalims bus priskirtos skirtingos brigados.
Prezidentui D. Trumpui atėjus į valdžią, nuolat buvo užsimenama apie JAV karių skaičiaus mažinimą Europoje net ir tokiu metu, kai žemynas susiduria su didžiausiu po šaltojo karo saugumo iššūkiu.
Praėjusį gruodį Kongresas priėmė įstatymą, draudžiantį Pentagonui sumažinti JAV karių skaičių Europoje iki mažiau nei 76 tūkst., prieš tai nepatvirtinus įstatymų leidėjams, kad toks sumažinimas nepakenks JAV ar NATO saugumo interesams.
