D. Medvedevas paleido tiradą K. Budrio link: „Maži šunys garsiai loja“

2026 m. gegužės 19 d. 17:07
Rusijos saugumo tarybos vadovo pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas užsipuolė Baltijos šalis ir „jų atstovų antirusiškus pareiškimus“, palygindamas juos su „tuščiu lojimu“.
D. Medvedevas savo komentare, kuris buvo paskelbtas platformoje „Telegram“, dėstė, kad „pirmiausia Estijos atstovas pareiškė, kad derybų su Rusija pradėti neverta, kol Ukraina nepadarys pažangos fronte.“
„Tada Lietuvos atstovas pasiūlė parodyti rusams ir prasiveržti į Kaliningradą“, – pridūrė jis.
„Neseniai kvailiai iš vadinamųjų Baltijos šalių vėl pasižymėjo savo džiaugsmingu rusofobišku lojimu. Pirmiausia kažkoks Tsahkna iš Estijos pareiškė, esą, derybos su Rusija neturėtų prasidėti tol, kol „Ukraina“ nepadarys pažangos fronte.

O paskui vienas lietuviškas klinikinis degeneratas pravarde „Budrys“ pasiūlė „parodyti rusams“ ir prasiveržti į Kaliningradą. Kaip žinoma, maži šunys garsiai loja ant didelių, siekdami padidinti savo autoritetą. Tai suprantama: juk jų smegenys labai mažos.
Jei turėtų didesnes, būtų pasiūlę ką nors kita: panaudoti prieš šalis 404 sutarties su Vašingtonu sutarties 5-ąją straipsnį „dėl tų trijų išmirusių Baltijos valstybėlių“, – rėžė D. Medvedevas.
Primename, kad antradienį Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys interviu laikraščiui „Neue Zurcher Zeitung“ (NZZ) pareiškė, kad kilus būtinybei NATO galėtų visiškai sunaikinti Rusijos bazes Kaliningrade.
K. Budrys teigė, kad NATO turėtų pademonstruoti savo ryžtą sustabdyti iš Kaliningrado kylančią Rusijos grėsmę.
„Turime parodyti rusams, kad galime pralaužti jų nedidelę tvirtovę, kurią jie pasistatė Kaliningrade. NATO turi priemonių, jeigu prireiktų, sulyginti su žeme ten esančias Rusijos priešlėktuvinės gynybos bazes ir raketų bazes“, – sakė K. Budrys.
