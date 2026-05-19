D. Trumpas sulaukė kritikos dėl 1,7 mlrd. dolerių kompensacijų fondo

Senato mažumos lyderis demokratas Chuckas Schumeris pirmadienį šį susitarimą tarp D. Trumpo ir Teisingumo departamento pavadino „farsu“.
„Donaldas Trumpas padavė į teismą savo paties vyriausybę. Trumpas [jo Teisingumo departamentas] susitarė su Trumpu. O dabar Trumpas gauna beveik 2 mlrd. dolerių dydžių asmeninį fondą, iš kurio galės apdovanoti savo paties sąjungininkus, lojalistus ir maištininkus, – sakė jis. – Tai nėra teisingumas. Tai korupcija, vykstanti vidury baltos dienos.“
Pasak JAV teisingumo departamento (DoJ), 1,776 mlrd. dolerių bus skirta naujam fondui, iš kurio bus mokamos kompensacijos tariamoms aukoms, nukentėjusioms nuo politiškai ar ideologiškai motyvuotų JAV vyriausybės veiksmų.
Fondas yra D. Trumpo ir DoJ susitarimo rezultatas: sausį prezidentas, veikdamas kaip privatus asmuo, padavė į teismą vyriausybę, reikalaudamas milijardinės kompensacijos.
Ieškinyje buvo kaltinamas buvęs Vidaus pajamų tarnybos (IRS) darbuotojas, kad per pirmąją D. Trumpo kadenciją (2017–1921 m.) neteisėtai gavo prieigą prie šeimai priklausančios „Trump Organization“ mokesčių duomenų ir jais pasidalijo su žiniasklaida. IRS yra JAV iždo departamento dalis.
DoJ paskelbė, kad apygardos prokuratūra susitarė su D. Trumpu dėl fondo steigimo. Mainais į tai ieškinio buvo atsisakyta. Ch. Schumeris sakė, kad D. Trumpas „ima pinigus iš tavo, Amerika, atlyginimo ir deda juos į savo sėbrų, nusikaltėlių ir smurtautojų prieš policininkus kišenes“.
Pasak kelių JAV žiniasklaidos priemonių, fondas gali būti skirtas D. Trumpo šalininkams, kurie dalyvavo 2021 m. Kapitolijaus šturme ir buvo nuteisti Joe Bideno prezidentavimo metu. Nuo 2025 m., kai pradėjo eiti pareigas, D. Trumpas daugeliui jų suteikė malonę.
2021 m. sausio 6 d. D. Trumpo šalininkai šturmavo JAV Kapitolijų, bandydami panaikinti rinkimų rezultatus po pralaimėjimo J. Bidenui. Per išpuolį ir po jo žuvo keli žmonės, buvo sužeista daug teisėsaugos pareigūnų, kai kurie iš jų – sunkiai.