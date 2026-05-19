Iranas paviešino JAV perduoto taikos pasiūlymo detales

Toliau Iranas reikalauja reparacijų už karo padarytą žalą. Naujienų agentūra IRNA rėmėsi užsienio reikalų viceministru Kazemu Gharibabadi.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas tuo tarpu teigia matantis pažangą derybose su Iranu.
Yra „labai pozityvi tendencija“, sakė jis pirmadienį renginyje Baltuosiuose rūmuose. Sąjungininkai Artimuosiuose Rytuose esą jam sakė, kad yra „labai netoli susitarimo“, pagal kurį Iranas neturės branduolinio ginklo.
„Tai labai pozityvi tendencija, tačiau matysime, ar iš to kas nors bus“, – pridūrė D. Trumpas.
D. Trumpas taip pat teigė, kad Kataras, Saudo Arabija ir Jungtiniai Arabų Emyratai papašė jo atsisakyti planuoto smūgio prieš Iraną. Šis esą buvo numatytas jau antradienį, tačiau ataka nebus rengiama. JAV pajėgos lieka visiškoje parengtyje tam atvejui, jei nebus pasiektas priimtinas susitarimas su Iranu.
Iki šiol viešai nebuvo žinoma, kad JAV antradienį planavo smogti Iranui.
Politiniai stebėtojai anksčiau teigė, kad naujas JAV smūgis Iranui keltų daug rizikų ir nebūtinai parklupdytų Islamo Respubliką. Sekmadienį D. Trumpas vėl pagrasino Iranui sunaikinimu, jei Teheranas nesuriks su JAV pasiūlymu dėl karo užbaigimo. Pagrindinė sąlyga yra ta, kad Iranas negali turėti branduolinio ginklo.
