Latvijoje – dar vienas oro pavojus: pakelti NATO naikintuvai

„Kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebime oro erdvę, kad užtikrintume galimybę nedelsiant reaguoti į galimą grėsmę. Sustiprinome priešlėktuvinės gynybos pajėgumus rytinėje pasienio dalyje, pasiųsdami papildomus vienetus.
Kol vyksta Rusijos agresija Ukrainoje, tokie atvejai, kai į Latvijos oro erdvę įskrenda arba prie jos priartėja užsienio bepiločiai orlaiviai, yra galimi.
Gyventojų dėmesiui! Ieškokite prieglobsčio patalpose, uždarykite langus ir duris – laikykitės „dviejų sienų“ principo. Jei pastebite žemai skrendantį, įtartiną ar pavojingą objektą, prie jo neikite ir skambinkite 112. Apie pavojaus pabaigą informuosime“, – rašoma kariuomenės pranešime.
Naujienų agentūra LETA skelbia, kad dėl šios situacijos aktyvuoti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Lėktuvai užtikrins radarų aptiktas objektas nepatektų į Latvijos oro erdvę.
Latvijos ginkluotųjų pajėgų Jungtinio štabo Informacijos analizės ir valdymo departamento vadovas Maris Tūtinas televizijai nurodė, kad jutikliai aptiko galimą grėsmę Latvijos oro erdvėje, todėl buvo išsiųsti įspėjamieji pranešimai.
LETA praneša, kad šiuo metu nėra informacijos, kad koks nors dronas būtų patekęs į Latvijos oro erdvę.
Portalas Lrytas primena, kad antradienį prieš pat vidurdienį rytinėje Latvijos pasienio zonoje buvo išsiųsti pranešimai apie galimą grėsmę oro erdvėje. Šalyje buvo pastebėtas užsienio bepilotis orlaivis
Netrukus po 12.30 val. perspėjimas apie galimą pavojų buvo išsiųstas Maduonoje.
Apie 13 val. perspėjimas buvo išplėstas į Cėsio, Smiltenės ir Gulbenės savivaldybes. Vėliau perspėjimą gavo ir Valmieros savivaldybė.
Po maždaug valandos Krizių valdymo centro vadovas Arvis Zilė pranešė, kad šalies oro erdvėje drono nebėra.