Šaudynės Ispanijoje: žuvo du žmonės, tarp sužeistų – du maži vaikai

2026 m. gegužės 19 d. 12:40
Per šaudynes pietų Ispanijoje žuvo du žmonės, dar keturi, tarp jų – du maži vaikai, buvo sužeisti, antradienį pranešė valdžios institucijos.
Šis incidentas įvyko naktį El Echido savivaldybėje netoli Almerijos pietiniame Andalūzijos regione.
Kaip praneša transliuotojas RTVE ir kiti žiniasklaidos šaltiniai, remdamiesi Civilinės gvardijos duomenimis, įtariamasis po keleto valandų pats pasidavė policijai – šią informaciją naujienų agentūrai „dpa“ patvirtino civilinės gvardijos atstovas spaudai.
Tyrėjai mano, kad vyras šaudė į savo tėvus, kurie mirė įvykio vietoje.

Visi keturi sužeistieji buvo nuvežti į ligoninę. Nurodoma, kad septynių mėnesių kūdikio, kuris, pasak civilinės gvardijos, yra įtariamojo sūnus, būklė yra ypač sunki.
Taip pat buvo sužeista dvejų metukų mergaitė, pranešama, kad sunkius sužalojimus patyrė ir dar viena moteris bei pagyvenęs vyras.
Pirmieji skambučiai skubiosios pagalbos telefonu buvo gauti apie 23:15 val. (21:15 val. Grinvičo laiku). Įtariamojo tėvai buvo rasti negyvi automobilyje.
Manoma, kad įtariamajam yra apie 25 metai. Išpuolio motyvai kol kas neaiškūs.
