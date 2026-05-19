Žiniasklaida: Turkijoje baigėsi šešis žmones pražudžiusio šaulio paieška, nes jis nusižudė

37-erių įtariamasis, kuris siautėjo netoli Tarso, esančio tarp Mersino ir Adanos miestų, buvo pasprukęs į miškingą vietovę. Valstybinė naujienų agentūra „Anadolu“ skelbė, kad šis vyras, kaip pranešama, nušovė savo buvusią žmoną ir tada pradėjo nužudymų seriją.
Pasak naujienų agentūrų DHA ir IHA, įtariamasis paleido ugnį restorane, nužudė jo savininką ir darbuotoją, o tada pabėgo ir nušovė dar du vyrus – vienas iš jų buvo netoliese gyvulius ganęs piemuo, o kitas buvo sunkvežimio vairuotojas. Kas yra šeštoji auka, neaišku.
Policija pradėjo didelę paieškos operaciją, kuriai buvo pasitelkti sraigtasparniai. Ji tęsėsi iki antradienio ryto, kai pareigūnai rado šaulį name, esančiame maždaug už 10 km nuo vietos, kurioje prasidėjo šaudynės. Įtariamasis atsuko ginklą į save, kad nebūtų sučiuptas, pranešė IHA.
Kalbėdamas su šia agentūra iš ligoninės lovos, į koją sužeistas restorano, kuriame prasidėjo šaudynės, darbuotojas Mehmetas Hanas Topalas papasakojo, kas įvyko.
„Jis įėjo netaręs nė žodžio (…) Mes manėme, kad jis išsitraukia telefoną, bet jis išsitraukė pistoletą“, – sakė jis.
„Aš pasilenkiau. Jis į mane šovė“, – pridūrė M. H. Topalas.
Mersino gubernatoriaus biuras tinkle „X“ paskelbtame pranešime teigė, kad incidentas prasidėjo prieš pat 14 val. (vietos ir Lietuvos laiku), ir nurodė, jog įtariamasis buvo „kelis kartus paguldytas į ligoninę dėl priklausomybės nuo draudžiamų medžiagų ir įvairių psichiatrinių diagnozių“.
Apie šį smurtinį poelgį pranešta praėjus mėnesiui po to, kai Turkiją sukrėtė du paauglių įvykdyti šaudymo išpuoliai. Pirmojo incidento metu buvo sužeista 16 žmonių, o antroji ataka pareikalavo 10 gyvybių, dauguma jų – jauni moksleiviai.
Turkijos nevyriausybinės organizacijos duomenimis, piliečiai laiko dešimtis milijonų šaunamųjų ginklų, daugeliu atvejų – be leidimų.