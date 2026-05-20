Baltieji rūmai: D. Trumpas dalyvaus Didžiojo septyneto susitikime Prancūzijoje

2026 m. gegužės 20 d. 06:42
Nepaisant įtampos tarp Vašingtono ir jo sąjungininkų dėl daugybės klausimų – nuo Irano iki muitų, JAV prezidentas Donaldas Trumpas kitą mėnesį vyks į Didžiojo septyneto šalių viršūnių susitikimą Prancūzijoje, antradienį naujienų agentūrai AFP pranešė Baltųjų rūmų atstovas.
Kol kas nebuvo patvirtinta, ar D. Trumpas dalyvaus birželio 15–17 d. Prancūzijos Alpėse įsikūrusiame Eviano kurorte vyksiančiame Didžiojo septyneto (D7) susitikime.
Kaip pranešė naujienų agentūra „Axios“, JAV prezidentas viršūnių susitikime nori aptarti tokias temas kaip dirbtinis intelektas, prekyba ir kova su nusikalstamumu.
Tačiau šiam aukščiausiojo lygio susitikimui papildomo konteksto suteikia Jungtinių Valstijų ir kitų D7 narių santykiuose tvyranti įtampa – ypač dėl karo, kurį D. Trumpas vasario mėnesį pradėjo prieš Iraną.
D. Trumpas griežtai sukritikavo JAV sąjungininkus už tai, kad nepuolė padėti atverti Hormuzo sąsiaurio – strateginio vandens kelio, kurį Iranas faktiškai užblokavo, visame pasaulyje sukeldamas naftos kainų augimą.
Savo ruožtu Vakarų sąjungininkai, įskaitant D7 šalis, išreiškė susirūpinimą dėl to, kokį poveikį JAV ir Izraelio karas daro jų pačių ekonomikoms, ypač dabar, kai susiduriama su D. Trumpo įvestais muitais.
Dar nėra patvirtinta, ar D. Trumpas dalyvaus ir liepos pradžioje Turkijoje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime.
Didžiojo septyneto šalių grupę sudaro Didžioji Britanija, Kanada, Prancūzija, Vokietija, Italija, Japonija ir Jungtinės Valstijos.
Kiekviena šalis vadovauja grupei pagal rotaciją, kasmet organizuodama viršūnių susitikimus bei ministrų susitikimus.
