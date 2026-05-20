D. Trumpas pademonstravo, kaip atrodo pokylių salės statybos: išdėstė įspūdingas ambicijas

Per spontanišką žurnalistams surengtą ekskursiją D. Trumpas, aidint plaktukų ir grandininių pjūklų keliamam triukšmui, išdidžiai vardijo išskirtines projekto, kurio kaina padvigubėjo iki 400 mln. dolerių, savybes.
Kritikai teigia, kad noras įrengti pokylių salę rodo, jog milijardierius D. Trumpas yra nutolęs nuo rinkėjų, nes karas su Iranu ir taip sukėlė kainų šuolį, tačiau buvęs nekilnojamojo turto magnatas ekskursijos metu atrodė kaip žuvis vandenyje.
„Tai dovana Jungtinėms Amerikos Valstijoms“, – pareiškė D. Trumpas, stovėdamas prie geltonų turėklų didžiulės betoninės rūsio duobės pakraštyje.
„Viskas už mano pinigus ir rėmėjų pinigus. Jokių mokesčių“, – paaiškino jis.
Demokratai kategoriškai priešinasi siūlymui D. Trumpo pokylių salės apsaugai užtikrinti skirti 1 mlrd. dolerių finansavimą iš mokesčių mokėtojų pinigų ir, artėjant lemiamiems lapkričio mėnesio vidurio kadencijos rinkimams, šiuo klausimu naudojasi respublikonų nenaudai.
Tačiau 79-erių prezidentas, aprodydamas savo išsvajotos pokylių salės statybvietę, stengėsi pateisinti jos būtinumą nacionalinio saugumo labui.
Akivaizdžiai nesirūpindamas slaptos informacijos saugumu, D. Trumpas išsamiai papasakojo apie, jo paties žodžiais tariant, šešis aukštus po pokylių sale esančių įrenginių.
„Čia apačioje yra įvairios patalpos, čia statoma ligoninė – karinė ligoninė. Statomi įvairūs mokslinių tyrimų centrai, taip pat posėdžių salės ir kitos karinėms reikmėms skirtos patalpos“, – pasakojo D. Trumpas.
„Pokylių salė tampa skydu, kuris visiškai apsaugos tai, kas yra apačioje“, – paaiškino jis.
Apsauga nuo dronų
D. Trumpas teigė, kad pokylių salės, kuriai pastatyti jis nugriovė Baltųjų rūmų rytinį sparną, stogas yra apsaugotas nuo dronų ir kad į jį atsimušę dronai tiesiog „atšoks“.
„Tačiau čia taip pat bus dronų uostas“, – pridūrė D. Trumpas.
„Ant stogo įkursime didžiausią dronų imperiją, kokią kas nors kada nors matė, ir ji saugos Vašingtoną“, – pasakojo jis.
Pasakodamas apie senovės graikų ir romėnų architektūros įtaką šiam pastatui, D. Trumpas taip pat pasirodė nekilnojamojo turto vystytojo amplua, o po to pakvietė žurnalistus pusryčių.
D. Trumpas ne kartą sakė, kad pokylių salės, kurios kaina, palyginti su pradine 200 mln. dolerių sąmata, padvigubėjo, išlaidas dengia privatūs finansuotojai, tarp kurių – turtingi jo rėmėjai ir daugybė įmonių.
Tačiau kritikai teigia, kad šis projektas smogs mokesčių mokėtojams per kišenę ir šiuo metu, kai dėl karo su Iranu smarkiai išaugo pragyvenimo išlaidos, jis – kaip ir kiti sostinės atnaujinimo darbai – yra visiškai nereikalingas.
Praėjusią savaitę D. Trumpas atvirai pareiškė, kad, kai kalbama apie karą su Iranu, jis visiškai „negalvoja apie amerikiečių finansinę padėtį“, ir tvirtino, kad jo prioritetas – neleisti Teheranui įsigyti branduolinio ginklo.
Iki vidurio kadencijos rinkimų, kurie lems, kas kontroliuos JAV Kongresą, likus mažiau nei šešiems mėnesiams, jo priešininkai pasitelkia šį komentarą, siekdami parodyti, kad jis yra visiškai atitrūkęs nuo realybės.
Pokylių salė susiduria ir su teisinėmis problemomis – balandžio mėnesį federalinis teisėjas nusprendė, kad jos statybai reikalingas Kongreso pritarimas.
Įgyvendinant šį projektą, beveik be jokio įspėjimo buvo nugriautas istorinis Baltųjų rūmų rytinis sparnas, kuriame anksčiau buvo įsikūręs pirmosios ponios biuras.
D. Trumpas teigia, kad šokių salė reikalinga grandioziniams banketams su užsienio šalių vadovais rengti, nors jos statybos vargu ar bus baigtos iki 2029 m., kai baigsis jo antroji ir paskutinė kadencija.
