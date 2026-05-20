Lenkija: sprendimas mažinti šalyje dislokuotų JAV karių skaičių nebuvo priimtas

2026 m. gegužės 20 d. 13:38
Reaguodamas į pranešimus, kad JAV sustabdė 4 tūkst. karių dislokavimą Lenkijoje devynių mėnesių tarnybos laikotarpiui, Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas trečiadienį pabrėžė, jog JAV pareigūnai jį užtikrino Varšuvą tebelaikantys „pavyzdine sąjungininke“.
Kalbėdamas spaudos po susitikimo su JAV Jungtinio štabų vadų komiteto pirmininko pavaduotoju generolu Christopheriu Mahoney, kuris trečiadienį lankėsi Lenkijoje, W. Kosiniakas-Kamyszas sakė, kad diskusijos buvo sutelktos į Lenkijos ir JAV santykius bei platesnę abiejų šalių strateginę partnerystę.
„Vakar ir šiandien buvau dar kartą užtikrintas, kad Lenkija laikoma pavyzdine sąjungininke“, – sakė W. Kosiniakas-Kamyszas, turėdamas galvoje tiek susitikimą su Ch. Mahoney, tiek antradienio pokalbį su JAV gynybos sekretoriumi Pete'u Hegsethu.
Ministras pridūrė, kad nebuvo priimta jokių sprendimų dėl Lenkijoje dislokuotų JAV pajėgų mažinimo.

Pasak W. Kosiniako-Kamyszo, Lenkijos gynybos ministerija palaiko nuolatinį ryšį su P. Hegsethu, kad kartu analizuotų planus dėl būsimų JAV kariuomenės dislokavimų Europoje.
„Šis planavimo procesas tebevyksta, jam vadovauja (JAV pajėgų Europoje vadas – PAP) generolas Alexusas Grynkewichas“, – sakė jis.
Praėjusią savaitę pasirodė pranešimų, kad rotacinis JAV kariuomenės 2-osios šarvuotosios brigados kovinės grupės dislokavimas Lenkijoje buvo netikėtai atšauktas.
Pentagono atstovas spaudai Seanas Parnellas, paaiškindamas vėluojantį karių dislokavimą Lenkijoje, trečiadienį anksti ryte patvirtino, kad Europoje dislokuotų JAV brigadų kovinių grupių (BCT) skaičius bus sumažintas nuo keturių iki trijų.
