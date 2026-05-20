„Informuojame, kad galimas pavojus oro erdvei Latvijos Ludzos, Kraslavos ir Rėzeknės rajonuose“, – socialiniuose tinkluose rašo NBS. Gyventojams buvo išsiųsti pranešimai.
NBS akcentuoja, kad Latvija kartu su NATO sąjunginkais nuolat stebi oro erdvę, kad užtikrintų galimybę nedelsiant reaguoti į galimą grėsmę. Latvijos pajėgos jau sustiprino priešlėktuvinės gynybos pajėgumus prie rytinės sienos, dislokavę papildomus vienetus.
„Kol vyksta Rusijos agresija Ukrainoje, galimi pasikartojantys atvejai, kai į Latvijos oro erdvę įskrenda arba prie jos priartėja užsienio bepiločiai orlaiviai.
Estijai ir Latvijai pranešus apie dronus – KAM ramina: Lietuvoje pavojaus nėra
Gyventojų dėmesiui! Ieškokite prieglobsčio patalpose, uždarykite langus ir duris – laikykitės dviejų sienų principo. Jei pastebite žemai skrendantį, įtartiną ar pavojingą objektą, nesiartinkite prie jo ir skambinkite numeriu 112. Apie grėsmės pabaigą informuosime“, – rašo NBS.
Trečiadienio rytą apie paskelbtą gyventojų oro pavojaus įspėjimą Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose pranešė ir Lietuvos kariuomenė.
Kariuomenės pranešime socialiniame tinkle „Facebook“ rašoma, kad perspėjimas susijęs su netoli Lietuvos sienos Baltarusijos teritorijoje užfiksuotu objektu, turinčiu bepiločiams orlaiviams būdingų požymių.
Susiję straipsniai
Dėl situacijos buvo aktyvuoti NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai.
Portalas Lrytas primena, kad panašūs pranešimai apie dronų grėsmę Latvijoje buvo pasirodę antradienio vakare. Tuomet oro pavojus buvo skelbtas Ludzos ir Balvų savivaldybėse, buvo pakelti NATO naikintuvai.
Dar vienas pranešimas apie galimą dronų grėsmę pasirodė ir antradienio rytą, tuomet Latvijos institucijos patvirtino, kad į šalies teritoriją buvo atklydęs dronas. Vėliau oro pavojus buvo atšauktas.
Tuomet pavojaus signalas galiojo Kraslavos, Ludzos, Rėzeknės, Preilių, Maduonos, Cėsio, Gulbenės, Smiltenės ir Valmieros regionuose.