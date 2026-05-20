Taivano prezidentas: užsienio jėgos negali nulemti salos ateities

Šie Lai Ching-te komentarai buvo išsakyti praėjus keletui dienų po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė, kad ginklų pardavimas Taivanui galėtų būti panaudotas kaip koziris derybose su Kinija, kuri teigia, kad sala yra jos teritorijos dalis ir grasina ją užimti jėga.
„Taivano ateities negali nulemti užsienio jėgos, ji taip pat negali tapti baimės, susiskaldymo ar trumpalaikių interesų įkaite“, – savo kalboje, pasakytoje antrųjų prezidento kadencijos metinių proga, tvirtino Lai Ching-te.
D. Trumpo komentarai, išsakyti duodant interviu transliuotojui „Fox News“ bei prezidento lėktuve, pasigirdo po praėjusią savaitę įvykusio valstybinio vizito Pekine, kurio metu Kinijos prezidentas Xi Jinpingas paragino JAV lyderį neremti Taivano.
Įtampa pasiekė viršūnę: po D. Trumpo vizito Kinijoje – griežtas Taivano pareiškimas
Nuo tada Lai Ching-te vyriausybė perėjo į puolimą, tvirtindama, kad JAV politika Taivano atžvilgiu nepasikeitė ir kad D. Trumpas Kinijos atžvilgiu neprisiėmė jokių įsipareigojimų dėl ginklų pardavimo šiai salai.
Taipėjus teigia, kad būtent Kinija yra „pagrindinė priežastis“, lemianti regiono nestabilumą, o JAV ginklų pardavimas yra teisinis įsipareigojimas ginti šią demokratinę salą.
Trečiadienį kalbėdamas su žurnalistais Lai Ching-te sakė, kad jo vyriausybė gynybos išlaidas didina siekdama „užkirsti kelią karui“, o ne jį pradėti, ir pažymėjo, kad „grėsmės yra didesnės nei bet kada anksčiau“.
„Taivanas privalo turėti pajėgumų apsiginti ir užtikrinti taiką bei stabilumą Taivano sąsiauryje“, – sakė Lai Ching-te.
Nuo to laiko, kai D. Trumpas vėl sėdo į prezidento kėdę, Taivanas patiria didelį spaudimą skirti daugiau lėšų savo gynybai ir didinti investicijas Jungtinėse Valstijose.
Taivanas skiria milijardus dolerių savo kariuomenei modernizuoti ir tobulinti savo gynybos pramonę, tačiau vis dar yra labai priklausomas nuo JAV tiekiamų aukštųjų technologijų ginklų, kurių jam prireiktų karo su Kinija atveju.
Taivano parlamentas neseniai patvirtino 25 mlrd. JAV dolerių gynybos išlaidų įstatymą, kuriame numatytos lėšos bus skiriamos JAV ginklams įsigyti.
Įstatymų leidėjų teigimu, beveik 9 mlrd. JAV dolerių iš šių lėšų bus skirta finansuoti 11,1 mlrd. JAV dolerių vertės ginklų paketą, kurį Vašingtonas paskelbė gruodžio mėnesį, be to, bus padengtas antrasis ginklų pardavimo etapas, kurio vertė siekia apie 15 mlrd. JAV dolerių ir kurio Jungtinės Valstijos dar nėra patvirtinusios.
D. Trumpas yra pareiškęs, kad ginklų pardavimo klausimą dar svarsto ir sprendimą priims „per artimiausią gana trumpą laikotarpį“.
Praėjusį ketvirtadienį Pekine vykusį viršūnių susitikimą Xi Jinpingas pradėjo įspėjimu dėl Taivano, pasakydamas D. Trumpui, kad klaidingi sprendimai šiuo jautriu klausimu gali sukelti konfliktą.