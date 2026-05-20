V. Putino ir Xi Jinpingo susitikime – aiški Rusijos lyderio žinutė

„Krizės Artimuosiuose Rytuose akivaizdoje Rusija ir toliau išlaiko savo, kaip patikimos žaliavų tiekėjos, vaidmenį, o Kinija yra atsakinga šių žaliavų pirkėja“, – sakė V. Putinas susitikimo pradžioje. Jis pakvietė Xi Jinpingą 2027 m. su atsakomuoju vizitu apsilankyti Rusijoje.
Kalbėdamas apie Artimųjų Rytų ir Persijos įlankos regioną, Xi Jinpingas, Kinijos duomenimis, pareiškė, jog skubiai reikalingos visapusiškos paliaubos, o derybos yra itin svarbios. Ankstyvas konflikto sprendimas esą gali padėti sumažinti energijos tiekimo, tiekimo grandinių bei tarptautinės prekybos tvarkos sutrikimus.
Rusija, Maskvos duomenimis, yra lyderiaujanti energijos eksportuotoja į Kiniją. 2025 m. vamzdynais ir suskystintųjų gamtinių dujų pavidalu šaliai buvo pristatyta 101 mln. tonų naftos ir 49 mlrd. kubinių metrų gamtinių dujų.
Nepaisant nepalankių išorės veiksnių, Rusijos ir Kinijos ekonominio bendradarbiavimo dinamika yra gera, pabrėžė V. Putinas. Per pastarąjį ketvirtį amžiaus abiejų šalių prekyba išaugo 30 kartų ir jau kelerius metus solidžiai viršija 200 mlrd. JAV dolerių, pridūrė jis.
„Lokomotyvas Rusijos ir Kinijos bendradarbiavime yra bendradarbiavimas energetikos srityje“, – susitikime su Xi Jinpingu kalbėjo V. Putinas. Ekonominio bendradarbiavimo prioritetas taip pat yra „dideli bendri projektai pramonės, žemės ūkio, transporto ir, žinoma, aukštųjų technologijų srityse“.
V. Putinas, be to, pabrėžė glaudaus Rusijos ir Kinijos bendradarbiavimo įtemptu laikmečiu svarbą. Šie santykiai yra vienas „svarbiausių stabilizuojančių veiksnių tarptautinėje arenoje“, teigė jis.
Anot Xi Jinpingo, pasikeitus tarptautinei padėčiai, pasauliui kyla pavojus grįžti prie stipresniojo teisės. Kinija remia tolesnį sutarties dėl geros kaimynystės, draugystės ir bendradarbiavimo su Rusija pratęsimą ir nori toliau ryžtingai skatinti strateginį bendradarbiavimą su Maskva.
Xi Jinpingas trečiadienį priėmė V. Putiną Pekine – praėjus kelioms dienoms po JAV prezidento Donaldo Trumpo vizito.
