Dėl drono – Baltarusijos protestas Lietuvai: „Nesiėmė jokių veiksmų“

2026 m. gegužės 21 d. 16:23
Į Baltarusijos užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Lietuvos reikalų patikėtinis Baltarusijoje Erikas Vilkanecas, kuriam pareikštas griežtas protestas dėl Baltarusijos valstybinę sieną pažeidusio bepiločio orlaivio, esą skridusio iš Lietuvos teritorijos. Kaip praneša Baltarusijos valstybinė naujienų agentūra „BelTA“, tai paskelbė Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Ruslanas Varankovas.
„2026 m. gegužės 17 d. Ukrainos bepilotis orlaivis „Čaika“, kuris iš pradžių skrido į Rusijos teritoriją atakuoti taikinių, buvo pastebėtas netoli Stanislavcų kaimo Dokšicos rajone, Vitebsko srityje“, – sakė R. Varankovas.
„Lietuva nesiėmė jokių veiksmų, kad neleistų koviniam bepiločiui orlaiviui įskristi į Baltarusijos teritoriją, įskaitant savalaikį Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų informavimą, o tai skiriasi nuo priemonių, kurių panašiose situacijose imasi Baltarusija“, – aiškino jis.
Ministerijos atstovas akcentavo, kad šie veiksmai kelia tiesioginę grėsmę Baltarusijos saugumui ir yra šiurkštus tarptautinių teisės normų pažeidimas.
„Baltarusija reikalauja, kad Lietuva atliktų šio incidento tyrimą, greitai pateiktų išsamią informaciją apie incidento aplinkybes ir imtųsi kompleksinių priemonių, jog ateityje būtų išvengta panašių incidentų“, – nurodė R. Varankovas.
