F. Merzas dėl Ukrainos laišku kreipėsi į ES lyderius

F. Merzas šią iniciatyvą argumentavo ypatinga Ukrainos, kaip kariaujančios šalies, padėtimi ir didele pažanga stojimo derybose. Pasiūlymas esą palengvintų ir JAV prezidento Donaldo Trumpo inicijuotas taikos derybas – be kita ko, valstybėms narėms politiškai įsipareigojant ES savitarpio pagalbos nuostatą taikyti ir Ukrainai.
Specialusis statusas būtų stiprus politinis signalas, „kurio Ukrainai ir jos pilietėms bei piliečiams taip skubiai reikia jų besitęsiančioje kovoje su Rusijos agresija“, – teigiama laiške, su kuriuo susipažino agentūra „dpa“.
Tuo tarpu greitai priimti Ukrainą ES įprastine tvarka, anot F. Merzo, yra nerealu.
F. Merzas JAV muitus laiko nukreiptus prieš visą Europą: D. Trumpas netenka kantrybės
„Akivaizdu, kad negalime užbaigti stojimo proceso per trumpą laiką“, – rašo jis Europos Vadovų Tarybos pirmininkui Antinio Costai, Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen ir šiuo metu Bendrijai pirmininkaujančio Kipro prezidentui Nikosui Christodoulidesui. To priežastimis F. Merzas nurodo „daugybę kliūčių“ ir politiškai sudėtingas ratifikavimo procedūras keliose šalyse narėse.
Kad nepaisant to, ir toliau būtų daroma greita pažanga, F. Merzas siūlo, kad ES „neatidėliojant ir be delsimo“ pradėtų derybas visomis stojimui svarbiomis temomis. Be to, turėtų būti apsvarstyta „asocijuotos narystės“ idėja, kuri galėtų būti svarbiu žingsniu Ukrainos kelyje į visavertę narystę.
Kanclerio įsivaizdavimu, specialusis statusas galėtų apimti Ukrainos dalyvavimą Europos Vadovų Tarybos ir ES Tarybos posėdžiuose, tačiau šalis balso teisės neturėtų. Kijevas taip pat galėtų turėti asocijuotą atstovą Europos Komisijoje – be atsakomybės srities ir be balso teisės bei balsavimo teisės neturinčius asocijuotus narius Europos Parlamente.
F. Merzas savo pasiūlymą apibūdina kaip politinį sprendimą, kuris Ukrainą iš karto „esmingai priartintų prie Europos Sąjungos ir jos pagrindinių institucijų“. Tai nepakeistų vykstančių stojimo derybų, o jas skatintų ir remtų.
