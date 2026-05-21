Galima grėsmė Latvijos oro erdvei baigėsi

Grėsmė oro erdvei ketvirtadienio rytą buvo paskelbta Kraslavos, Ludzos, Aukštutinės Dauguvos ir Rėzeknės savivaldybėse, pranešė Gynybos ministerija ir Nacionalinės ginkluotosios pajėgos.
Dronas buvo pastebėtas skrendantis virš Kraslavos savivaldybės.
Perspėjimai šių savivaldybių gyventojams buvo siunčiami trečią dieną iš eilės.
Gynybos politikos ekspertas atsakė, ar įmanoma paklydusį droną atskirti nuo specialiai nutaikyto
Atsižvelgiant į galimą grėsmę, buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos pabrėžia, kad kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebi oro erdvę, kad prireikus galėtų nedelsdamos reaguoti į galimą grėsmę.
Tuo pačiu metu prie rytinės sienos sustiprinti oro gynybos pajėgumai, dislokuoti papildomi daliniai.
Gynybos ministerija pabrėžė, kad tęsiantis Rusijos karui Ukrainoje, kyla pavojus, jog užsienio bepiločiai orlaiviai ir toliau artės prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskris.
Latvijos rytinio Latgalos regiono gyventojai per pastaruosius kelis mėnesius gavo savo mobiliuosiuose telefonuose panašių pranešimų, susijusių greičiausiai su dronais, priartėjusiais prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskridusiais, vykstant Rusijos ir Ukrainos karui. Dronai taip pat kelis kartus sprogo Latvijos teritorijoje, įskaitant gegužės 7 d. naftos saugykloje Rėzeknėje.
Kol kas per tokius incidentus žmonės nenukentėjo, tačiau neseniai Rėzeknėje sudužęs dronas lėmė gynybos ministro Andrio Sprūdo atleidimą iš pareigų ir ministrės pirmininkės Evikos Silinios atsistatydinimą.