PasaulisĮvykiai

Galima grėsmė Latvijos oro erdvei baigėsi

2026 m. gegužės 21 d. 15:42
Potenciali grėsmė Latvijos oro erdvei baigėsi, bet kol kas daugiau informacijos apie šiandien į Latvijos oro erdvę įskridusį užsienio droną nėra.
Daugiau nuotraukų (1)
Grėsmė oro erdvei ketvirtadienio rytą buvo paskelbta Kraslavos, Ludzos, Aukštutinės Dauguvos ir Rėzeknės savivaldybėse, pranešė Gynybos ministerija ir Nacionalinės ginkluotosios pajėgos.
Dronas buvo pastebėtas skrendantis virš Kraslavos savivaldybės.
Perspėjimai šių savivaldybių gyventojams buvo siunčiami trečią dieną iš eilės.

Gynybos politikos ekspertas atsakė, ar įmanoma paklydusį droną atskirti nuo specialiai nutaikyto

Atsižvelgiant į galimą grėsmę, buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos pabrėžia, kad kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebi oro erdvę, kad prireikus galėtų nedelsdamos reaguoti į galimą grėsmę.
Tuo pačiu metu prie rytinės sienos sustiprinti oro gynybos pajėgumai, dislokuoti papildomi daliniai.
Gynybos ministerija pabrėžė, kad tęsiantis Rusijos karui Ukrainoje, kyla pavojus, jog užsienio bepiločiai orlaiviai ir toliau artės prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskris.
Susiję straipsniai
Latvijoje – dar vienas oro pavojus: droną pastebėjo gyventojai

Latvijoje – dar vienas oro pavojus: droną pastebėjo gyventojai

P. Magyaras: jokia ne paslaptis, kaip nugalėjau V. Orbaną

P. Magyaras: jokia ne paslaptis, kaip nugalėjau V. Orbaną

JAV pasiuntinys: Grenlandijai reikia Jungtinių Valstijų

JAV pasiuntinys: Grenlandijai reikia Jungtinių Valstijų

Latvijos rytinio Latgalos regiono gyventojai per pastaruosius kelis mėnesius gavo savo mobiliuosiuose telefonuose panašių pranešimų, susijusių greičiausiai su dronais, priartėjusiais prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskridusiais, vykstant Rusijos ir Ukrainos karui. Dronai taip pat kelis kartus sprogo Latvijos teritorijoje, įskaitant gegužės 7 d. naftos saugykloje Rėzeknėje.
Kol kas per tokius incidentus žmonės nenukentėjo, tačiau neseniai Rėzeknėje sudužęs dronas lėmė gynybos ministro Andrio Sprūdo atleidimą iš pareigų ir ministrės pirmininkės Evikos Silinios atsistatydinimą.
LatvijaOro pavojusdronas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.