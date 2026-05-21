JAV pasiuntinys: Grenlandijai reikia Jungtinių Valstijų

„Grenlandijai reikia Jungtinių Valstijų. Manau, jog metas, kad JAV Grenlandijoje vėl pademonstruotų didesnį buvimą“, – baigdamas savo pirmąjį vizitą Danijai priklausančioje autonominėje teritorijoje trečiadienį agentūrai AFP sakė JAV pasiuntinys Jeffas Landry‘is.
Jis atkreipė dėmesį į JAV prezidento Donaldo Trumpo siekį „vėl įsikurti tam tikrose bazėse Grenlandijoje“. Anot pranešimų, JAV nori Pietų Grenlandijoje atidaryti tris naujas bazes.
1951 m. sudarytas ir 2004 m. atnaujintas gynybos susitarimas tarp JAV ir Danijos suteikia Vašingtonui daugiau ar mažiau laisvės permesti karius į salą – jei apie tai iš anksto informuojamos institucijos Danijoje ir Grenlandijoje.
Per Šaltąjį karą JAV Grenlandijoje turėjo 17 karinių bazių. Tačiau vėliau jos buvo uždarytos. Liko tik Pituffiko bazė salos šiaurėje.
J. Landry‘is gruodį D. Trumpo buvo paskirtas specialiuoju pasiuntiniu Grenlandijai. Respublikonas Luizianos gubernatorius sekmadienį atvyko ginčytino vizito į Arkties salą. Pirmadienį Grenlandijos vyriausybės vadovas Jensas Frederikas Nielsenas po susitikimo su amerikiečių pasiuntiniu pareiškė, jog pokalbis buvo konstruktyvus, tačiau ženklų, kad JAV pozicija pasikeitė, nebuvo. Grenlandijos užsienio reikalų ministras Mutė Egedė kalbėjo apie savo vyriausybės „raudonąsias linijas“.
Po to, kai 2025 m. sausį grįžo į Baltuosius rūmus, D. Trumpas ne kartą reiškė pretenzijas į Grenlandiją, taip sukeldamas konfliktą su ES ir NATO sąjungininkėmis. JAV prezidentas atkreipė dėmesį į gresiantį Kinijos ir Rusijos buvimo išplėtimą Arkties regione.
D. Trumpas sausį atsisakė grasinimų tiesiog perimti Grenlandiją. Vietoj to JAV, Danija ir Grenlandija įkūrė bendrą darbo grupę.