Latvijoje – dar vienas oro pavojus: zoną išplėtė iki Daugpilio

Vėliau oro pavojus buvo išplėstas ir į Daugpilio rajoną.
Gyventojams buvo išsiųsti perspėjimo pranešimai. Įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei Latvijoje skelbiamas jau trečią dieną iš eilės.
Atsižvelgiant į galimą grėsmę, buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai.
Atvirą Rusijos grasinimą Latvijai laiko blefu: proga kaitinti atmosferą
Pranešime Latvijos kariuomenė pranešė, kad kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebi oro erdvę, siekiant užtikrinti galimybę nedelsiant reaguoti į galimą grėsmę.
„Kol tęsiasi Rusijos agresija Ukrainoje, galimi pasikartojantys atvejai, kai į Latvijos oro erdvę įskrenda arba prie jos priartėja užsienio bepiločiai orlaiviai.
Dėmesio gyventojams! Ieškokite prieglobsčio patalpose, uždarykite langus ir duris – laikykitės dviejų sienų principo. Jei pastebite žemai skrendantį, įtartiną ar pavojingą objektą, nesiartinkite prie jo ir skambinkite numeriu 112. Apie pavojaus pabaigą informuosime“, – rašoma pranešime.
Portalas Lrytas primena, kad trečiadienio rytą Latvijos Kraslavos, Ludzos ir Rėzeknės savivaldybėse antrą dieną iš eilės buvo paskelbti perspėjimai apie galimą grėsmę oro erdvėje.
Kaip pranešta anksčiau, antradienį kelių Latvijos savivaldybių, esančių Latgalėje ir Vidžemėje, gyventojai į savo mobiliuosius telefonus gavo pranešimus apie galimą grėsmę oro erdvėje.
Tuo metu, kaip informuoja Estijos gynybos ministerija, antradienį NATO Baltijos oro patruliavimo misijos naikintuvas pirmą kartą numušė droną Estijos oro erdvėje.
Vykstant Rusijos ir Ukrainos karui, rytinio Latgalės regiono gyventojai per pastaruosius kelis mėnesius gavo panašius pranešimus mobiliaisiais telefonais, susijusius su dronais, artėjančiais prie Latvijos oro erdvės ar į ją įskrendančiais.
Tokie dronai taip pat keletą kartų sprogo Latvijos teritorijoje, įskaitant gegužės 7 d. naftos saugykloje Rėzeknėje.
Iki šiol per tokius incidentus niekas nebuvo sužeistas, tačiau paskutinis drono sudužimas Rėzeknėje lėmė gynybos ministro Andrio Sprūdso atleidimą ir ministrės pirmininkės Evikos Silinios atsistatydinimą.