P. Magyaras: jokia ne paslaptis, kaip nugalėjau V. Orbaną

P. Magyaras atvyko trijų dienų vizito į Lenkiją, kur Varšuvoje susitiko su šios šalies ministru pirmininku Donaldu Tusku ir davė interviu visuomeniniam transliuotojui „TVP Info“.
Jis sakė rinkimų kampanijos metu apsilankęs 700 vietų Vengrijoje ir „milijonams žmonių pažiūrėjęs į akis“.
Balandžio mėnesį įvykusiuose parlamento rinkimuose P. Magyaras šventė triuškinamą pergalę prieš kraštutinių dešiniųjų pažiūrų V. Orbaną, kuris valdžioje išbuvo 16 metų. P. Magyaro vizitas į Lenkiją laikomas simboliniu, turint omenyje tai, kad D. Tusko centristų koalicija 2023 m. pabaigoje pakeitė V. Orbano administracijai artimą „Teisės ir teisingumo“ (PiS) partiją.
Vengrija išsirinko naują premjerą: V. Orbano erą keičia proeuropietiškas P. Magyaras
Politikos apžvalgininkai įžvelgė paralelių tarp iššūkių, su kuriais susidūrė D. Tuskas ir P. Magyaras, bandydami išardyti neliberalias sistemas, sukurtas jų pirmtakų.
Vengrijos premjeras P. Magyaras, Europos Sąjungą (ES) palaikantis konservatorius, interviu „TVP Info“ sakė, kad rinkimų kampanijos metu jis sulaukė grasinimų ir kad Rusija bandė kištis į rinkimų procesą, tačiau jis nieko nepabūgo.
P. Magyaro vadovaujama partija „Tisza“ užsitikrino konstitucinę daugumą Vengrijos parlamente, o jis žada normalizuoti šalies santykius su ES, su kuria vyravo įtampa, kai Vengrijai vadovavo V. Orbanas. Jis taip pat pažadėjo „perkrauti“ santykius su dabartine Lenkijos vyriausybe, su kuria jo pirmtakas dažnai nesutardavo.
Vizito Lenkijoje metu Vengrijos ministras pirmininkas taip pat susitiko su šalies prezidentu Karoliu Nawrockiu, V. Orbano sąjungininku. Duodamas interviu „TVP Info“, P. Magyaras sakė, kad konservatyvių pažiūrų Lenkijos prezidento santykiai su jo varžovu nereiškia, kad jis negali bendradarbiauti su K. Nawrockiu.
P. Magyaras taip pat aptarė su PiS siejamo buvusio Lenkijos teisingumo ministro Zbigniewo Ziobro ir viceministro Marcino Romanowskio situaciją. Pastariesiems V. Orbanas praėjusiais metais suteikė politinį prieglobstį, nors dėl daugybės kaltinimų korupcija ir piktnaudžiavimu valdžia jų ieško Lenkijos prokuratūra. Abu buvę pareigūnai paslapčia išvyko iš Vengrijos po P. Magyaro pergalės. Z. Ziobro šiuo metu yra Vašingtone, o M. Romanowskio buvimo vieta tebėra nežinoma.