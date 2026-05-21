Po įrašo su Gazos flotilės aktyvistais – Lenkijos ir Izraelio kivirčas

Vaizdo įraše matyti, kaip I. Ben Gviras tyčiojasi iš sulaikytų aktyvistų, tarp kurių yra ir Lenkijos piliečių, gabenusių humanitarinę pagalbą karo nuniokotam Gazos Ruožui su flotile iš „Global Sumud“.
Vaizdo įraše užfiksuota, kaip Izraelio politikas lankosi sulaikymo centre, giria saugumo pareigūnus ir mojuoja Izraelio vėliava, o dešimtys aktyvistų priversti klūpėti ant žemės su už nugaros surištomis rankomis ir į žemę įremtomis kaktomis.
„Sveiki atvykę į Izraelį. Mes esame šeimininkai“, – hebrajų kalba sulaikytiesiems sako I. Ben Gviras.
Italų liudijimai apie Izraelio smurtą ir grasinimus: „Ilgiausios sekundės gyvenime“
Vaizdo įrašo fone groja Izraelio nacionalinis himnas.
Ketvirtadienį į šį vaizdo įrašą sureagavo Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis.
„Lenkija griežtai smerkia Izraelio valdžios institucijų veiksmus Izraelio kariuomenės sulaikytų aktyvistų atžvilgiu“, – platformoje „X“ rašė R. Sikorskis
Lenkijos užsienio reikalų ministras pateikė oficialų prašymą dėl draudimo I. Ben Gvirui atvykti į šalį Vidaus reikalų ir administracijos ministerijai, kuri šiuos prašymus tvarko.
I. Ben Gviro elgesys sulaukė plataus pasmerkimo visame pasaulyje. Kelios šalys protestuodamos išsikvietė Izraelio ambasadorius.
ELTA primena, kad apie 50 „Global Sumud Flotilla“ laivų praėjusią savaitę išplaukė iš Turkijos. Tai buvo naujausias aktyvistų bandymas pralaužti Izraelio vykdomą Gazos Ruožo blokadą, nes žydų valstybės pajėgos praėjusį mėnesį sulaikė ankstesnę humanitarinės pagalbos flotilę.
Benjaminas Netanyahu anksčiau pasmerkė flotilę kaip „piktavališką schemą, skirtą pralaužti blokadą, kurią įvedėme „Hamas“ teroristams Gazos Ruože“.
Turkija ir Ispanija pasmerkė jos perėmimą, o Indonezija paragino paleisti visus laivus ir įgulą.
Šįkart I. Ben Gvirą sukritikavo paties Izraelio užsienio reikalų ministras Gideonas Saaras ir premjeras Benjaminas Netanyahu.
G. Saaras platformoje „X“ ir nurodė, kad I. Ben Gviras „sąmoningai padarė žalą mūsų valstybei šiuo gėdingu pasirodymu, ir jau ne pirmą kartą“.
Ankstesnė flotilė praėjusį mėnesį buvo perimta tarptautiniuose vandenyse prie Graikijos krantų, o dauguma aktyvistų buvo išsiųsti į Europą. Du buvo atgabenti į Izraelį, kelioms dienoms sulaikyti, o tada deportuoti.
