„Bloomberg“: JAV spaudimas dėl Baltarusijos trąšų – ne tik Lietuvai

Kalbama apie Belarusijos kalį, kuriam Europos Sąjunga yra pritaikiusi sankcijas. Vašingtonas tvirtina, kad apribojimų panaikinimas galėtų padėti sukurti tam tikrą atstumą tarp Belarusijos ir Rusijos bei pagerinti santykius su Minsku.
Kalis yra dirvožemiui skirta maistinė medžiaga, naudojama derlingumui didinti. Iki Vakarų sankcijų įvedimo dėl politinių represijų ir paramos Kremliaus agresijai prieš Ukrainą trąšos buvo vienas pagrindinių Minsko pajamų šaltinių.
Anksčiau šiais metais JAV jau panaikino dalį savo apribojimų trąšų importui iš Belarusijos pagal susitarimą, pagal kurį Aliaksandras Lukašenka paleido šimtus politinių kalinių. Donaldo Trumpo administracija siekia atkurti santykius su šiuo autoritariniu lyderiu, kuris yra artimas Vladimiro Putino sąjungininkas.
Tačiau be Europos sankcijų panaikinimo šio žingsnio poveikis ribotas, nes Belarusija negali naudotis savo tradiciniais tiekimo maršrutais per Baltijos jūros terminalus ir yra priversta remtis Rusijos uostais bei geležinkeliais. Tokios šalys kaip Lenkija ir Lietuva iki sankcijų įvedimo atliko svarbų vaidmenį tranzite.
Praėjusią savaitę Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys uždarame posėdyje pareiškė, kad Lietuva pradeda jausti JAV spaudimą dėl kalio trąšų tranzito.
Antradienį Lietuvos prezidentūra pabandė sušvelninti šiuos pareiškimus ir pažymėjo, kad JAV spaudimo nebuvo, o kalbėta tik apie teorines šio klausimo diskusijas. Pareiškime pabrėžta, kad Lietuva neplanuoja panaikinti tranzito draudimo dėl nacionalinio saugumo priežasčių, taip pat todėl, kad tai prieštarautų ES sankcijoms.
Po to, kai 2021 metais JAV įvedė sankcijas pagrindiniam „Belaruskalij“ tiekėjui, Minskas perorientavo kalio trąšų pardavimą per Rusiją. Tai sustiprino A. Lukašenkos ekonominę priklausomybę nuo Kremliaus.
Vašingtono žingsnis panaikinti sankcijas vargu ar susilpnins šį ryšį, jei ES neatšauks savo draudimo. Europos Sąjungos apribojimai draudžia Belarusijos kalio trąšų gabenimą per Lietuvą į Klaipėdos jūrų uostą, kuris kadaise buvo svarbus šių trąšų eksporto centras.
Kol kas nėra jokių ženklų, kad ES ketintų švelninti savo apribojimus Belarusijai. Tuo metu gegužės 19 dieną Minskas paskelbė, kad jo ginkluotosios pajėgos kartu su Rusijos sąjungininkais surengs neplanuotas branduolines pratybas.
Prieš du mėnesius JAV panaikino sankcijas Belarusijos bankams, Finansų ministerijai ir „Belaruskalij“, kuris yra vienas didžiausių pasaulyje kalio druskos tiekėjų.
Šią savaitę D. Trumpo administracija dar kartą 30 dienų pratęsė leidimą parduoti rusišką naftą.
